川普下重手 印度對等關稅25% 蘋果股價早盤應聲下跌

美國總統川普30日在自家社群媒體Truth Social表示，8月1日起將對印度課徵25%的對等關稅，並外加對印度採購俄國軍備和能源的「懲罰」。近年來逐漸將供應鏈轉往印度的蘋果公司，股價在美股30日早盤應聲下跌。

川普30日發文表示：「請記住，雖然印度是我們的朋友，但我們多年來與他們做的生意相對較少，因為他們關稅太高，是全球數一數二的高，而且他們擁有所有國家中最嚴格、最討人厭的非貨幣貿易障礙。同時，他們也一直向俄羅斯買進大多數軍備，並和中國一樣，在所有人都希望俄羅斯停止在烏克蘭殺戮之際，還是俄羅斯最大能源買家─這所有的一切都不是好事！因此，印度將要支付25%關稅，加上對於上述事情的處罰，從8月1日開始。感謝您對此事關注。MAGA！」

至於外加的「懲罰」為何，川普並未說明，且目前尚未對印度發出像對其他20多個貿易夥伴那樣的關稅信函。他4月2日宣布的印度關稅稅率為26%。

川普29日搭乘空軍一號從蘇格蘭返美時，才被問到印度關稅稅率是否可能為20%-25%。當時他回答：「我認為是如此」，「印度一直是個好朋友，但印度課徵的關稅一直都比幾乎所有其他國家都多」，「不能這樣」。

路透報導，美國目前與印度間貿易逆差達457億美元。

印度關稅稅率確定超過20%，對新德里當局來說是個重大挫敗，印度已努力好幾個月，希望爭取到比印尼與菲律賓19%關稅還要優渥的條件。

彭博資訊之前報導，美國和印度之前一度協商可讓印度關稅降至不到20%，但莫迪政府持續抗拒開放國內和乳品市場。

美國貿易代表葛里爾日前表示，需要更多和印度的協商時間，以評估該國對美國產品開放市場的意願。他說，印度已展現「開放局部市場的強烈興趣」，但該國貿易政策長期聚焦保護國內利益。

知情官員透露，印度雖願意對來自美國的汽車零組件與藥品等實施零關稅，但也已向川普政府表明無法妥協的底線，包括不會允許美國出口基因改造作物到印度，且不願廣泛開放乳製品與汽車市場。

路透報導，印度已在準備因應可能遭美國課徵20%-25%關稅的情況。因為莫迪政府在8月1日期限前，暫緩做出新的貿易讓步，而是打算在美國代表團8月中旬來訪時，重啟更廣泛的貿易協商，目標是在9月或10月時能達成全面性雙邊貿易協議。

莫迪政府對談判採取更審慎立場，因為面臨保護印度政治敏感的農業部門壓力。印度數百萬人仰賴農業維生，在執政黨即將面臨關鍵的地方選舉之際，農民是重要票倉。