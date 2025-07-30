哈塞特：川普對美國印度談判進度不滿 認為25%關稅有幫助
路透30日報導，有關美國總統川普30日宣布印度輸美商品將被課25%關稅和額外懲罰，白宮國家經濟會議主席哈塞特同日在白宮說，川普和美國貿易代表葛里爾很快將說明前述懲罰措施的相關訊息。
哈塞特也說，他認為川普對美國、印度貿易談判的進展感到不滿，覺得宣布對印度25%關稅將對情況有幫助。
川普30日已在真實社群發文說，印度自8月1日起將支付美國25%關稅，美國還將因印度向俄羅斯購買軍備、能源等問題，另對印度加上懲罰措施。但他在該貼文中未詳述該「懲罰」內容。
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