聽新聞
0:00 / 0:00
餐巾紙協議？川普8/1關稅大限將至 分析指協議恐成東南亞隱憂
政策觀察家表示，在各國與美國貿易談判期於8月1日大限過了之後，全球各國和企業皆須慎防美國關稅所帶來的衝擊，因為目前美方與他國已經達成的協議，欠缺實質的細節或承諾。
韓禮士基金會（Hinrich Foundation）貿易政策主管艾姆絲30日表示，「我稱這些為餐巾紙協議（napkin deals），因為它們的耐久性就跟紙餐巾差不多，內容的明確程度也僅止於能寫在紙餐巾上的程度」。
艾姆絲說，15%的關稅稅率「仍將遠高於3月時的水準」，這將對「許多企業，尤其是那些利潤相當微薄的小型企業」帶來困難。就東南亞而言，關稅稅率不均等，恐怕會「為供應鏈帶來挑戰」。
川普近日密集宣布多項貿易協議，引發外界批評其內容缺乏細節，其中若干協議的關鍵條款也仍在談判之中。此外，他國承諾的重大投資計畫，具體細節也尚未確定，包含歐盟和日本所做的大規模投資承諾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言