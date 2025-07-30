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餐巾紙協議？川普8/1關稅大限將至 分析指協議恐成東南亞隱憂

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國總統川普（圖）27日與歐盟執委會主席范德賴恩達成協議後，手持一紙文件。美聯社
美國總統川普（圖）27日與歐盟執委會主席范德賴恩達成協議後，手持一紙文件。美聯社

政策觀察家表示，在各國與美國貿易談判期於8月1日大限過了之後，全球各國和企業皆須慎防美國關稅所帶來的衝擊，因為目前美方與他國已經達成的協議，欠缺實質的細節或承諾。

韓禮士基金會（Hinrich Foundation）貿易政策主管艾姆絲30日表示，「我稱這些為餐巾紙協議（napkin deals），因為它們的耐久性就跟紙餐巾差不多，內容的明確程度也僅止於能寫在紙餐巾上的程度」。

艾姆絲說，15%的關稅稅率「仍將遠高於3月時的水準」，這將對「許多企業，尤其是那些利潤相當微薄的小型企業」帶來困難。就東南亞而言，關稅稅率不均等，恐怕會「為供應鏈帶來挑戰」。

川普近日密集宣布多項貿易協議，引發外界批評其內容缺乏細節，其中若干協議的關鍵條款也仍在談判之中。此外，他國承諾的重大投資計畫，具體細節也尚未確定，包含歐盟和日本所做的大規模投資承諾。

關稅 川普 美國 東南亞 貿易談判 貿易協議

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