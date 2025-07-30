川普：印度關稅25% 外加向俄國採購軍備和能源的懲罰

美國總統川普30日在自家社群媒體Truth Social上表示，將對印度課徵25%的對等關稅，並外加對印度採購俄國軍備和能源的懲罰。

川普30日發文表示：「請記住，雖然印度是我們的朋友，但我們多年來與他們做的生意相對較少，因為他們的關稅太高，是全球數一數二的高，而且他們擁有所有國家當中最嚴格、最討人厭的非貨幣貿易障礙。同時，他們也一直向俄羅斯買進大多數的軍備，並和中國一樣，在所有人都希望俄羅斯停止在烏克蘭的殺戮之際，還是俄羅斯最大的能源買家－－這所有的一切都不是好事！因此，印度將要支付25%的關稅，加上對於上述事情的處罰，從8月1日開始。感謝您對此事的關注。MAGA！」