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關稅再添一國！川普：印度輸美商品8月1日課25%關稅
美國總統川普30日在自創社群媒體真實社群宣布，美國8月1日起將對印度輸美商品課25%關稅，加上對印度從俄羅斯購買能源等事項的懲罰。
川普說，儘管印度是美國的朋友，但因為印度關稅太高，美國和印度數來年做的生意相對很少。他說，印度也有全球最棘手的非關稅貿易障礙，此外各方正在阻止俄國在烏克蘭的殺戮，印度則一向從俄國購買大量軍備，也和中國大陸一樣是俄國能源商品的主要買家，「這都不是好事！」
川普說，因此印度8月1日起將被課25%關稅，「加上對前述事項的懲罰」。
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