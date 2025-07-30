美財長警告大陸！向俄採購石油恐面臨100%關稅 陸方仍態度強硬

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天說，他已警告中方官員若繼續向遭制裁的俄羅斯採購石油，根據美國會立法，將面臨高額關稅。北京則強調將維護自身能源主權。

路透社報導，貝森特結束在瑞典首都斯德哥爾摩為期2天的美中貿易會談時表示，他也對中國持續向遭制裁的伊朗採購石油，以及向俄羅斯銷售逾150億美元軍民兩用科技產品，以協助莫斯科攻打烏克蘭，表達美方不滿。

貝森特指出，美國國會立法授權川普總統對向受制裁的俄羅斯採購石油的國家加徵最高500%的關稅，美國盟友也將採取類似措施，以協助切斷俄羅斯的能源收入。

川普昨天縮短俄羅斯與烏克蘭達成停火協議的期限，呼籲莫斯科儘快達成停火協議，否則將對俄羅斯的石油買家祭出100%的次級關稅，顯示出川普對俄羅斯行動日益不耐。

貝森特說：「我認為任何向被制裁的俄羅斯採購石油的國家都應為此做好準備。」

中國官員則回應表示，中國是一個主權國家，擁有自身的能源需求，石油採購依照國內政策決定。

貝森特說：「中國非常重視其主權。我們也不希望干涉他們的主權，因此他們寧可支付100%的關稅。」

貝森特表示，他也警告中國國務院副總理何立峰，北京持續向俄羅斯出售最終用於武器的商品，將不利於中國加強與歐洲的貿易關係。

貝森特說：「我告訴他們，中國助長這場在歐洲邊境的戰爭，對他們在歐洲的形象造成非常大的傷害。」