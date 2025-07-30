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面對美關稅壓力 豪車業者連喊苦！從賓士到保時捷都說利潤縮水

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
豪車品牌30日紛紛宣布調降財測，理由都是受到美國總統川普的關稅措施影響。圖為保時捷911 GT3。路透
豪車品牌30日紛紛宣布調降財測，理由都是受到美國總統川普的關稅措施影響。圖為保時捷911 GT3。路透

從德國賓士（Mercedes-Benz）、保時捷（Porsche）到英國的Aston Martin，三大豪車品牌30日紛紛宣布調降財測，理由都是受到美國總統川普關稅措施影響。

賓士預期，今年利潤率可能低達4%，比先前預估的至少6%來得低，且由於關稅對售價和銷量造成壓力，集團營收將大幅低於去年水準。

早在關稅壓力前，賓士已面臨諸多結構性挑戰，尤其是在中國面臨本土品牌激烈的電動車削價戰，且EQS等高階車款一直難以獲得動能，同時間，中國品牌比亞迪卻積極進軍停滯中的歐洲車市。

這些逆風因素正考驗賓士自2022年起推動的「豪車優先」策略，也就是優先發展邁巴赫、AMG高性能車款及G-Wagon越野車等利潤最豐厚的產品，並縮減A-Class等利潤較低的入門車款。然而，結構性挑戰使賓士更難以達到靠高階車款提升獲利的策略。賓士的利潤率在第2季下滑至5.1%，反映銷量下滑。

保時捷同日宣布，今年銷售報酬率（ROS）可能下滑至低達5%，而先前預估為至少達6.5%，主要是反映美國關稅的衝擊，以及品牌策略重整導致大約13億歐元（15億美元）相關成本。

保時捷執行長布魯莫（Oliver Blume）表示：「我們在全球仍面臨重大挑戰…這不是一場會很快過去的風暴。」

保時捷正承受壓力，因旗下電動車需求疲軟且在中國銷售大減，如今美國加徵關稅又加重負擔。美國與歐盟周日達成協議，將歐洲進口車的關稅稅率降至15%，雖遠低於先前的27.5%，但仍明顯高於貿易戰前2.5%的稅率。

英國豪車品牌Aston Martin表示，預估今年毛利率大致與去年達成的37%相當，但低於先前設定的40%目標。經調整後的息稅前盈餘（EBIT）今年不可能為正數，而是朝損益兩平努力。

加拿大億萬富豪史卓爾（Lawrence Stroll）於2020年出手拯救負債累累的Aston Martin，他的財團迄今為這家豪車業者注資超過6億英鎊（8.01億美元），但復甦之路困難重重，如今整頓計畫又面臨關稅衝擊。Aston Martin在美國並無製造業務，依據美國與英國達成的協議，美國會對英國進口車徵收10%關稅。

豪車品牌30日紛紛宣布調降財測，理由都是受到美國總統川普的關稅措施影響。圖為賓士AMG EQS。美聯社
豪車品牌30日紛紛宣布調降財測，理由都是受到美國總統川普的關稅措施影響。圖為賓士AMG EQS。美聯社

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