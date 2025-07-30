韓美關稅協商告急！三星、現代汽車會長接連赴美 藉投資相助談判

美國8月1日起將實施的關稅措施迫在眉睫，南韓政府正積極尋求各種協商機會，三星電子會長李在鎔、韓華集團副會長金東官、現代汽車會長鄭義宣等財閥大老也接連安排訪美，希望藉由投資等方式爭取更好的關稅待遇。

韓聯社引述南韓政府相關人士消息報導，鄭義宣將於今天下午啟程前往美國，協助推動韓美貿易磋商達成協議，他也是南韓第3位訪美協助談判的財經界龍頭。

在鄭義宣之前，南韓造船龍頭韓華集團副會長金東官與半導體龍頭三星電子會長李在鎔已分別在28、29日出發前往美國。

金東官預期將為南韓政府向美國提出的「讓美國造船業再次偉大」（Make American Shipbuilding GreatAgain ，簡稱MASGA）計畫提供更具體方案。李在鎔可能提出在美國擴大半導體投資，以及尖端人工智慧半導體相關技術合作方案。

鄭義宣作為世界第3大整車廠領導人，也預期將發表在美國的大規模投資案，為韓美貿易協商提供相當助力。鄭義宣今年3月已親自與美國總統川普（DonaldTrump）會面，宣布了210億美元（約新台幣6200億元）規模投資案，包括在美國喬治亞州擴大產線及在路易斯安那州新建鋼鐵廠。

南韓政府先前曾表示，與國內企業談定的對美直接投資額中，現代汽車集團占比最大。在南韓整車業最大競爭對手日本及歐盟都已經拿到15%關稅待遇的狀況下，鄭義宣這次訪美也預料將對美國對南韓整車關稅談判達到相當效果。