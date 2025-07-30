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不只賴總統訪美過境受阻 外媒曝防長顧立雄6月赴華府突遭取消

美10%關稅是否維持 星國官員：若能談將持開放態度

中央社／ 新加坡30日專電

新加坡副總理顏金勇完成訪美，對於關稅議題，他說美方從新加坡進口產品徵收的基準關稅是否維持在10%，尚未給出明確答案；未來任何時候若有協商空間，新加坡持開放態度。

顏金勇近日訪美討論雙邊經濟議題，同時聚焦新加坡藥品出口的關稅減免等事宜。返星後，他昨天下午出席新加坡政策研究所（Institute of Policy Studies）與新加坡工商聯合總會（SBF）舉辦的「IPS-SBF高峰會：全球城市新加坡60週年及未來」論壇。

聯合早報等新加坡媒體報導，顏金勇表示，目前美國政府工作重點是完成對等關稅的談判，之後將開始與各國在具體領域展開協商，例如製藥等產業；與美方會面時，他提出問題包含10%的基準關稅是否有協商空間，能否降低或取消有關徵稅。

新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額持續成長，美國對新加坡呈貿易順差。新加坡的稅率在川普的關稅清單中被課10%、相對較低。

顏金勇指出，新加坡向美方表達，在未來任何時候，如果存在協商空間，新加坡持開放態度；至於這項基準關稅是否保持10%或有所調整，他則說美方並未給出明確答覆。

新加坡是亞洲重要貨貿樞紐，位處馬六甲海峽連接印度洋與太平洋的戰略位置。鑒於新加坡對國際貿易的依賴程度，當地的經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。

顏金勇日前在社群平台領英（LinkedIn）發文指出，他與美方官員會面，包含財長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等人，討論新加坡與美國之間如何進一步促進雙邊貿易、探尋在數位經濟和多邊合作平台等其他領域的潛在合作機會。

新加坡總理黃循財日前出席論壇提及美方關稅議題時表示，即便有關稅存在，新加坡與美國的貿易和投資關係依然重要，無論美方當前面臨何種局勢，經濟依然具備韌性、企業持續創新，因此新加坡保持與美國的貿易往來，依然會有大量機會。

他也說，面對世界局勢不確定性增加，新加坡將與志同道合的夥伴合作深化經濟整合，推動以規則為基礎的貿易，強化作為區域內乃至全球「首選夥伴」價值定位。

關稅 川普

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