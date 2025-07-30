川普關稅開啟「大型經濟實驗」！真能減少逆差？經濟學家這樣說

川普的全球貿易計畫看起來是打了場政治勝仗，但能否締造經濟成就則深具爭議。紐約時報評論，川普實質上展開了一場龐大的經濟實驗：美國的關稅水準達到20世紀初以來未曾見過的高度。這樣的稅率通常是貧窮經濟體為保護新興產業才採用的，不會出現在美國這樣的工業強國。

目前，歐盟、日本等主要經濟體選擇妥協，接受15%至20%的關稅，以避免更具破壞性的貿易戰。這似乎證實川普判斷正確，關稅威脅是一種強大的談判工具。市場因為慶幸情況沒有更糟，對15%的關稅反應冷淡。

川普堅稱關稅會促使更多企業回流美國，且成本由外商承擔，但多數經濟學家說，最終成本由美企與消費者埋單。

KPMG首席經濟學家史萬克說，人們原本預期關稅的經濟影響會「立竿見影」，但它的推行斷斷續續，影響傳導到供應鏈需要時間。研究顯示，關稅的全面影響需時6至18個月才會出現。川普1.0掀起美中貿易戰，到隔年才顯現出對製造業的打擊。專家預期，目前的高關稅也將在今年秋季之後逐漸顯現壓力。

外交關係協會經濟學家塞瑟預測，關稅大到足以拖慢經濟，但不足以將美國經濟推入衰退，消費者物價上漲也「明顯有感，但不至於構成巨大衝擊」。

分析師的看法是，川普至少暫時避掉與主要貿易夥伴爆發貿易戰，但有人指出，這些協議的經濟效益有限。

由於川普習慣追加新關稅威脅、甚至重談自己簽署的協議，分析師擔心已達成的協議可能很快瓦解。美國官員已暗示，預計未來兩三周還會對半導體和藥品祭出新關稅，這可能進一步改變貿易格局，並激怒一些貿易夥伴。

經濟學家也質疑，這些貿易協議能否實現川普最重要目標之一：減少國家貿易逆差。

塞瑟表示，關稅可能縮小或擴大與個別國家的貿易逆差，但除非損害了經濟、壓低消費支出，否則預計對整體美國貿易逆差影響不大。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員奧伯斯菲德指出，貿易逆差更多的是由儲蓄率和政府支出等因素決定，而川普政府新通過的財政法案，短期內將擴大預算赤字。

另外，白宮尚未宣布未達協議國家的稅率。根據高盛集團的追蹤，尚未簽署初步協議的貿易夥伴占美國進口的 56%，其中包括加拿大、墨西哥、南韓、印度。