川普說印度對等關稅可能20％至25％ 但尚未確定

美國總統川普表示，印度的對等關稅稅率可能會是20%至25%，但他也強調，最終的關稅水準尚未確定。彭博資訊說，美國與印度在8月1日期限前，仍持續進行貿易磋商。

川普周二（29日）被問到對印度可能的稅率是不是20%到25%時，他回答：「我想是的。」川普針對印度關稅稅率發表最新談話時，印度的工作天尚未開始，總理莫迪的政府還沒有正式回應。

川普結束蘇格蘭五天訪問，搭乘空軍一號返國時，在機上接受媒體採訪。川普說：「印度是個好朋友，但它徵收的關稅基本上比幾乎所有國家都高，這樣是不行的。」

路透周二稍早報導，印度已經在為美國可能對印度課徵較高的20%至25%對等關稅，預做準備。未具名的印度官員對路透說，因為莫迪政府在8月1日期限前，已決定暫不再做新的讓步，所以先做此最壞打算。不過，印度準備在美國代表團8月中旬到訪時，重開更廣泛的貿易協商，希望9月或10月時，兩國能達成全面性的貿易協議。

川普政府先前已宣布，8月1日起所謂的「對等關稅」將生效。川普在4月宣布對貿易夥伴全面課徵對等關稅，定下高稅率，但隨後暫緩，先適用10%的較低稅率，以便有時間與貿易夥伴進行談判。儘管期限延後，川普政府目前只達成了少數幾項貿易協議。

知情官員本月稍早曾經透露，印度向川普政府表明了不能妥協的底線。例如，到目前為止，新德里不允許美國出口基因改造作物到印度，也不願全面開放乳製品與汽車產業的市場。對於汽車零組件與藥品等，印度則是願意提供零關稅。

莫迪政府談判立場謹慎，因為面臨保護印度政治敏感的農業部門壓力。印度數百萬人仰賴農業維生，而農民是莫迪政黨的重要選民群體，該黨又即將面臨關鍵的地方選舉。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）周一時已經提到，美國需要更多時間與印度談判，以評估印度是否願意進一步開放市場。