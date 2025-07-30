美媒：美台關稅協議可能取決美中談判 台灣思考「新單打獨鬥時代」

美國總統川普28日表示，若美國的數個主要貿易夥伴在8月1日截止日前未同意新的貿易條款，將對其課徵高額關稅。任何拒絕與美國達成協議的國家，都將面臨15%至20%的關稅。

國會山莊報報導，川普說：「我們將對基本上全世界設定一個關稅，這就是他們如果想在美國做生意必須支付的代價。因為你不可能坐下來談200個協議，但我們已經完成了那些重要的協議。」

根據國會山莊報，目前尚未與美國達成協議的主要貿易夥伴，包括中國大陸、墨西哥與加拿大、南韓、台灣、印度、巴西、瑞士與泰國。在台灣方面，一位知情人士透露， 美台官員已進行三輪會談，隨時可能達成協議。即便如此，美台協議的命運仍取決於美中在瑞典舉行的談判。

該消息人士表示，台灣正為川普可能在與中國達成協議時，將台灣排除在貿易關係之外的情況做準備，並「積極思考一個新單打獨鬥時代的可能性，屆時台北將無法再依賴白宮的支持」。

賴清德總統原訂8月初出訪中南美洲友邦，且擬過境美國紐約與達拉斯的行程，但遭美方拒絕，此舉加劇了外界的擔憂，認為川普可能為了與中國建立有力的貿易關係而「出賣」台灣。

台灣是美國第七大貿易夥伴，4月被川普宣布徵收32%的進口關稅。根據美國貿易代表署的資料，2024年美國從台灣的進口總額超過1160億美元，同年美國對台灣的出口總額超過420億美元，逆差約740億美元。