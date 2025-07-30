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美中關稅寬限期再延90天？美貿易代表：待川普拍板

中央社／ 斯德哥爾摩29日綜合外電報導

中國與美國今天同意就延長關稅寬限期展開進一步會談，不過美方貿易代表強調，是否延長休戰期限，將由總統川普做出「最終決定」。

綜合法新社和路透社報導，這兩個全球最大經濟體在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）進行第2天談判，雙方都希望避免恢復先前導致貿易幾近停擺的高額關稅。

美中代表團分別由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和中國國務院副總理何立峰領軍，會後雙方並未達成具體協議，但美方表達了樂觀態度。

美中昨天展開貿易會談，雙方政府迄今尚未公布任何談判細節。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）說，川普將就是否延長寬限期做出「最終決定」。

貝森特補充說：「在我們向川普總統報告前，一切皆未成定數。」但他表示，這些會談「非常具有建設性，我們只是還沒有正式批准而已」。

根據現有協議，美國對中國商品的關稅暫定為30%，而中國對美國商品的關稅則維持在10%。

雙方5月在瑞士日內瓦（Geneva）談成這項協議，使局勢暫時降溫；美中先前互課高達3位數的關稅，貿易戰一度陷入你來我往的惡性循環。

美中代表似乎希望在斯德哥爾摩舉行會談期間，尋求延長原定8月12日到期的90天關稅休戰期。

「南華早報」27日引述雙方消息來源報導，華府與北京預期會將休戰期限再延長90天。

川普表示，明天將再次聽取貝森特的簡報。

葛里爾補充說，將寬限期再延長90天是其中一個選項。

他在會談後表示：「我們確實進行了具有建設性的會談，有正面內容可回報。但是否延長休戰期，將由他（川普）決定。」

關稅 川普

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