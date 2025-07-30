川普關稅將上路 美財長：8月1日不是世界末日

川普政府對等關稅將在8月1日上路，全球各國輸美貨品都將面臨稅率調整。結束第3輪美中貿易談判的美國財政部長貝森特今天表示，只要協商向前，不會是世界末日。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在瑞典斯德哥爾摩接受CNBC財經頻道專訪，美國對等關稅將在8月1日生效，貝森特說：「只要各國進行協商向前推進，數日或數月間的關稅變動，不會是世界末日。」

貝森特解釋，8月1日對總統川普（Donald Trump）與可以此做為協商工具的談判人員為來說，川普想要達成協議，但有些時候有些個案，關稅收入讓他更滿意，也讓談判更有彈性。

有關美中元首會晤，貝森特指出，兩國元首在6月初通話，中共總書記習近平邀請川普訪問，這是白宮與習幕僚之間的安排。

至於是否有第4輪會談，貝森特說，不知道下次地點在哪，好消息是雙方在進行對話，4月2日公布對等關稅後，美方建議各國勿報復，那是最高關稅，可以透過談判降低，中國是唯一報復回應的國家，雙方你來我往，美國升至145%，中國為125%，這實際已是禁運狀態，日內瓦談判後關稅降低，之後處理稀土磁鐵。

他強調，好消息是川普與中國國家主席習近平關係緊密，兩國各層級已建立聯繫管道，包括美國財政部長、貿易代表與中國副總理、國際貿易談判代表暨商務部副部長等；更多互動就是好的互動，雙方未必同意最高談判人員的看法，但可聯繫的官員都是最高談判者。