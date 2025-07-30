台灣關稅是15％左右？彭博：川普已給「最佳稅率」但未明確標識數字

彭博資訊29日報導，賴清德總統在過去一周接連遭遇多起備受矚目的政治挫敗，重創其國內外的領導威信。隨著美國關稅談判截止期限逼近，情勢恐將進一步惡化。彭博引述知情人士消息指出，川普團隊已向台灣提出「最佳稅率關稅」，但未明確標識具體數字。

賴總統推動國內政策的能力26日因「大罷免」投票以壓倒性失敗收場而遭遇重挫，隨後就有消息傳出，原訂8月初出訪中南美洲友邦，且擬過境美國紐約與達拉斯的行程，遭美方拒絕。

彭博指出，雪上加霜的是，台灣官員仍在與8月1日的最後期限賽跑，試圖避免美方對台課徵32%關稅。若未能爭取到與日本等鄰國相當的關稅待遇，恐將進一步加深外界對賴清德與美國之間關係的疑慮。

據一位知情人士透露，川普團隊至今僅向台灣提出「最佳稅率關稅」，但未明示具體數字。該人士補充指出，台方官員推測該稅率為日本獲得的15%左右。在東京承諾提供5500億美元投資基金後，華府也向台北要求更多投資。

總統府未立即回應置評請求。

彭博報導，賴清德總統在四年任期餘下的時間裡，面臨艱鉅挑戰。民進黨在執政近十年之後，隨著中國大陸對台軍事威脅升高，推動進一步增加國防預算面臨遭遇更大阻力。與此同時，川普專注於與中國達成協議，外界也開始質疑川普將與中國國家主席習近平談成什麼樣的條件。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）表示，賴清德目前面臨的最大問題是中美貿易談判，以及川普政府是否會對北京讓步，從而損害台灣利益。莊嘉穎說，這將為賴總統及其政府帶來更大的挑戰。