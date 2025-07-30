快訊

台灣關稅是15%左右？彭博：川普已給「最佳稅率」 要求比日本投資更多

西南氣流雨彈炸山區 嘉縣府宣布山區5鄉停班停課

文湖線開了近30年才狂出包？專家指相當有可能 耗損恐更快

聽新聞
0:00 / 0:00

彭博揭台灣關稅談判進度 傳美要求台灣比照日本加碼投資更多

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台灣正在等待美方公布關稅稅率。圖為賴清德總統在國慶時演說資料照片。圖／聯合報系資料照片
台灣正在等待美方公布關稅稅率。圖為賴清德總統在國慶時演說資料照片。圖／聯合報系資料照片

彭博資訊報導，賴清德總統過去一周在政治上遭遇一連串挫折，包括「大罷免」失敗與傳出遭到川普政府拒絕下月的過境美國請求，而接下來的考驗將是美國設定的關稅生效期即將來臨。彭博引述的消息人士透露，在日本同意投資美國5,500億美元後，美國正要求台灣對美提供更多投資。

彭博引述一位知悉協商情況的消息人士說法報導，川普團隊迄今僅向台灣提供了一個「最佳稅率關稅」承諾，但沒有給出具體的關稅稅率數字。這位消息人士補充說，台灣官員假定關稅稅率大約和日本的一致，也就是15%左右。

消息人士還補充說，在日本同意將對美投資5,500億美元後，美國現在也要求台灣提供更多投資。

台灣談判代表已抵達華盛頓近一周，仍未有任何貿易相關的公告，市場對此感到擔憂。總統府未針對彭博的置評請求做出回應。

台灣官員正在拚命和時間賽跑，力求在周五（8月1日）最後期限到來前達成協議，以避免被美國徵收32%高關稅。如果無法獲得與日本等鄰國相同的稅率，賴清德政府與美國之間的關係可能受到更多質疑。

關稅 川普 台灣 日本

延伸閱讀

【專家之眼】天意？為什麼賴清德認為大罷免會大成功？

美中關稅談判結束 川普：談判非常好 今年內「川習會」有譜

美中第3輪會談落幕 美財長：賴清德行程與談判無關

要求俄烏戰爭停火 川普：最後通牒確定縮短為10天

相關新聞

台灣關稅是15％左右？彭博：川普已給「最佳稅率」但未明確標識數字

彭博資訊29日報導，賴清德總統在過去一周接連遭遇多起備受矚目的政治挫敗，重創其國內外的領導威信。隨著美國關稅談判截止期限...

彭博揭台灣關稅談判進度 傳美要求台灣比照日本加碼投資更多

彭博資訊報導，賴清德總統過去一周在政治上遭遇一連串挫折，包括「大罷免」失敗與傳出遭到川普政府拒絕下月的過境美國請求，而接...

美中第三輪經貿會談結束 雙方貿易「休戰」再展期90天

中美第三輪經貿會談結束，據新華社報導，根據會談共識，雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部分以及中方反制措施再展期9...

美中關稅談判結束 川普：談判非常好 今年內「川習會」有譜

美國國家廣播公司（NBC）報導，總統川普29日說，財長貝森特告訴他，和中國大陸在瑞典斯德哥爾摩的談判「非常好」（very...

美中同意「繼續磋商」關稅休戰延長 斯德哥爾摩會談據傳兩件事不提

美國財政部長貝森特周二表示，美中貿易談判「範圍廣泛、內容充實且成效顯著」，短影音應用程式TikTok的未來發展，以及台灣...

美中延長對等關稅寬限期？ 美財長：川普將做最後決定

美中近日在瑞典展開第3輪高層會談，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼指出，中美之間已達成共識，將展延對等關稅，不過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。