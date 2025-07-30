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彭博揭台灣關稅談判進度 傳美要求台灣比照日本加碼投資更多
彭博資訊報導，賴清德總統過去一周在政治上遭遇一連串挫折，包括「大罷免」失敗與傳出遭到川普政府拒絕下月的過境美國請求，而接下來的考驗將是美國設定的關稅生效期即將來臨。彭博引述的消息人士透露，在日本同意投資美國5,500億美元後，美國正要求台灣對美提供更多投資。
彭博引述一位知悉協商情況的消息人士說法報導，川普團隊迄今僅向台灣提供了一個「最佳稅率關稅」承諾，但沒有給出具體的關稅稅率數字。這位消息人士補充說，台灣官員假定關稅稅率大約和日本的一致，也就是15%左右。
消息人士還補充說，在日本同意將對美投資5,500億美元後，美國現在也要求台灣提供更多投資。
台灣談判代表已抵達華盛頓近一周，仍未有任何貿易相關的公告，市場對此感到擔憂。總統府未針對彭博的置評請求做出回應。
台灣官員正在拚命和時間賽跑，力求在周五（8月1日）最後期限到來前達成協議，以避免被美國徵收32%高關稅。如果無法獲得與日本等鄰國相同的稅率，賴清德政府與美國之間的關係可能受到更多質疑。
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