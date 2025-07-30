美中同意「繼續磋商」關稅休戰延長 斯德哥爾摩會談據傳兩件事不提

美國財政部長貝森特周二表示，美中貿易談判「範圍廣泛、內容充實且成效顯著」，短影音應用程式TikTok的未來發展，以及台灣高層出訪安排未被提及。貝森特表示，將繼續與中方就維持兩周後到期的關稅休戰協議進行磋商，但究竟能不能延長，要由美國總統川普拍板定案。

貝森特在美中代表團於瑞典斯德哥爾摩舉行為期兩天的雙邊會談後表示，周三將向川普匯報剩餘問題：「我們將回到華府，與總統討論是否要這麼做，」

同一時間，川普空軍一號上對記者表示，他周三會獲得一份有關談判狀況的簡報。川普說：「我剛接到貝森特的電話。他們與中國開了一場很好的會議，看起來明天會向我簡報。我們會批准或不批准。但他對這次會議的感覺比昨天更好。」

中國商務部副部長、國際貿易談判代表李成剛稍早前表示，雙方同意繼續推動暫停大部分美方對中國商品課徵的「對等關稅」、以及北京大部分報復性措施的90天停火延長。該暫停目前預定於8月12日到期。

媒體解讀，中國代表團表示雙方就關稅休戰展期達成協議。貝森特回應：「我認為中方可能有點操之過急。」被CNBC問及是否會建議川普延長休戰期時，貝森特說會向川普提供事實依據，「然後由他拍板」。

斯德哥爾摩會談是美中三個月內舉行的第三輪貿易談判。雙方5月中旬在瑞士日內瓦同意暫停實施畸高關稅90天，留出時間來解決分歧，避免全球最大的兩個經濟體斷絕貿易。貝森特說，繼續休戰90天是一種選擇。

貝森特受訪時還說，美方官員敦促中國應將經濟模式轉向以消費為主，而非依賴製造業。

駐倫敦的Pantheon Macroeconomics資深中國經濟學家Kelvin Lam初步評估表示，「儘管未能達成實質性協議令人失望，但整體情緒仍較為積極，且對未來潛在協議的態度較為樂觀」。

磁體

美中需要解決的問題之一是，如何在維持穩定經貿關係的同時，透過關稅和出口管制等壁壘來限制對方在電池技術、國防及半導體等關鍵領域的發展。

美國貿易代表葛里爾表示，美國希望確保磁體等關鍵材料的持續供應，以便雙方能專注其它優先事項。他說：「我們不想再談磁體了。」

格里爾說，恢復稀土出口是北京迄今為止做出的最大讓步。當被問及美國是否就其未決的232調查向中國做出任何承諾時，他透露中國官員要求了解調查的最新進展。他強調，最終徵收的關稅將全球適用，不會對特定國家給予豁免。

歐亞集團分析師上周報告引述近期與中國公安部官員的會晤情況寫道，降低川普20%的芬太尼關稅也是北京方面重點目標之一。

中美關係的癥結不僅在於雙邊貿易而已。賴清德總統已取消原訂下周的出訪計畫，原因據傳是川普政府拒絕了賴清德過境美國的申請，擔心可能危及與中國的貿易談判。

根據貝森特，談判也沒有涉及TikTok議題，這款中國大陸擁有的社群媒體應用程式自美國通過若不出售便將禁用的法律以來，未來命運一直未明。貝森特說，「我們非常謹慎地將貿易和國家安全分開」。