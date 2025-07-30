快訊

美中關係回溫前過境…賴總統出訪時點尷尬 延後恐更難安排

美商務部長：川普關稅8月1日上路 美中協商持續

中央社／ 紐約29日專電

美國商務部長盧特尼克今天表示，總統川普要求各國全面開放市場，新關稅8月1日上路，之後各國以新標準行事。他強調，美中協商是另外的事，中國以外各國必須在8月1日執行新稅率。

美國與多國進行中的貿易協商將於31日終止，8月1日對等關稅如期上路。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在美國財經頻道CNBC針對過去數月的談判表示，許多國家已決定對美國產品開放5成或3成市場，但總統川普（Donald Trump）不接受，他要更開放，對方於是增加到75%，但川普還要更多。美國對協議項目非常清楚，就是「全面開放市場」。

盧特尼克指出，川普要確認美國民眾生產的商品能夠對外銷售，他厭煩多年來各國對美不公平不對等待遇，他要改寫80年來錯誤的貿易政策，現在就著手去做。

他強調，談判桌上仍有還在考量的協議，川普很清楚他可以設定稅率與金額，然後各自行事。他多次重申，眼前有許多建議，他會決定是否接受，例如印度提出的協議，這都由川普決定。幕僚向他提供意見，貿易夥伴提出各國的版本。

盧特尼克說：「各國通常緩慢回應要求，但從他們的角度來看，沒人願意倉促行事，但各國還是得依川普步調行動。川普用沒人能想像的速度，6個月內改變了世界。」

川普政府7月初向多國送出8月1日的新關稅信函，當中大部分國家稅率接近4月初公布的數字，情況特殊的巴西高達50%。盧特尼克早前曾說，8月1日為最後期限，但仍開放繼續協商。

美中第3輪瑞典談判結束，雙方同意繼續維持較低關稅90天，美方仍需川普同意。盧特尼克指出，美國有專門的中國談判團隊，美中協商是另外的事。中國以外各國必須在8月1日執行（新關稅）。

他說：「8月1日是設定新關稅的日子，之後依此標準各自努力。」

關稅 川普

延伸閱讀

美中第3輪會談落幕 美財長：賴清德行程與談判無關

要求俄烏戰爭停火 川普：最後通牒確定縮短為10天

美中貿易談判 模擬三情境…聚焦協商破裂或降溫發展

川普蘇格蘭行不忘自家生意 赴新高爾夫球場揭幕開球

相關新聞

美中第三輪經貿會談結束 雙方貿易「休戰」再展期90天

中美第三輪經貿會談結束，據新華社報導，根據會談共識，雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部分以及中方反制措施再展期9...

美中關稅談判結束 川普：談判非常好 今年內「川習會」有譜

美國國家廣播公司（NBC）報導，總統川普29日說，財長貝森特告訴他，和中國大陸在瑞典斯德哥爾摩的談判「非常好」（very...

美中延長對等關稅寬限期？ 美財長：川普將做最後決定

美中近日在瑞典展開第3輪高層會談，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼指出，中美之間已達成共識，將展延對等關稅，不過...

美中貿易談判 模擬三情境…聚焦協商破裂或降溫發展

美中談判代表在瑞典首都斯德哥爾摩舉行會談，各界預料雙方可能會尋求延長預定8月12日到期的關稅休兵協議，同時朝達成更廣泛協...

歐擬買美400億美元AI晶片

歐盟執委會29日在聲明中表示，歐盟擬向美國採購價值400億美元AI晶片，這是雙方貿易協定的一部分。

貿易協議的代價黑白分明 美商務部長：就是要完全開放市場

美國對等關稅的寬限期即將於8月1日到期，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）29日表示，現在與美國達成貿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。