美商務部長：川普關稅8月1日上路 美中協商持續

美國商務部長盧特尼克今天表示，總統川普要求各國全面開放市場，新關稅8月1日上路，之後各國以新標準行事。他強調，美中協商是另外的事，中國以外各國必須在8月1日執行新稅率。

美國與多國進行中的貿易協商將於31日終止，8月1日對等關稅如期上路。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在美國財經頻道CNBC針對過去數月的談判表示，許多國家已決定對美國產品開放5成或3成市場，但總統川普（Donald Trump）不接受，他要更開放，對方於是增加到75%，但川普還要更多。美國對協議項目非常清楚，就是「全面開放市場」。

盧特尼克指出，川普要確認美國民眾生產的商品能夠對外銷售，他厭煩多年來各國對美不公平不對等待遇，他要改寫80年來錯誤的貿易政策，現在就著手去做。

他強調，談判桌上仍有還在考量的協議，川普很清楚他可以設定稅率與金額，然後各自行事。他多次重申，眼前有許多建議，他會決定是否接受，例如印度提出的協議，這都由川普決定。幕僚向他提供意見，貿易夥伴提出各國的版本。

盧特尼克說：「各國通常緩慢回應要求，但從他們的角度來看，沒人願意倉促行事，但各國還是得依川普步調行動。川普用沒人能想像的速度，6個月內改變了世界。」

川普政府7月初向多國送出8月1日的新關稅信函，當中大部分國家稅率接近4月初公布的數字，情況特殊的巴西高達50%。盧特尼克早前曾說，8月1日為最後期限，但仍開放繼續協商。

美中第3輪瑞典談判結束，雙方同意繼續維持較低關稅90天，美方仍需川普同意。盧特尼克指出，美國有專門的中國談判團隊，美中協商是另外的事。中國以外各國必須在8月1日執行（新關稅）。

他說：「8月1日是設定新關稅的日子，之後依此標準各自努力。」