川普揚言若貿易談不攏 將對印度加徵最高25%關稅

美國總統川普今天揚言，若美國與印度無法達成貿易協議，將對印度銷美商品加徵最高25%的關稅。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，當記者問及印度是否會被徵收20%至25%的關稅時，川普回答：「是的，我想是這樣。印度是我的朋友。」

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）28日對美國財經媒體CNBC表示，與印度遲遲未定的貿易協議，還需要雙方進行更多討論。

葛里爾說：「他們表示有強烈意願開放部分市場，我們當然願意繼續與他們對話。但我認為我們需要與印度朋友進一步磋商，才能了解他們的企圖心有多大。」

川普在近期達成的貿易協議中，堅持要求各國對美國開放先前封閉的市場。然而，美印雙方尚未指出具體的爭議點，而印度商務部長上週對於在川普自訂8月1日期限前與美國達成協議表示樂觀。

川普尚未對印度發出像對其他十多國那樣的關稅信函。川普4月2日宣布調高印度銷美商品關稅至26%，不久後隨即暫緩實施這些「對等」關稅。