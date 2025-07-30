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美中關稅談判結束 川普：談判非常好 今年內「川習會」有譜

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普29日結束造訪英國蘇格蘭的行程，當天在蘇格蘭東北部的羅斯茅斯英國空軍基地搭空軍1號返美，在走進機艙前對媒體揮手致意。法新社
美國總統川普29日結束造訪英國蘇格蘭的行程，當天在蘇格蘭東北部的羅斯茅斯英國空軍基地搭空軍1號返美，在走進機艙前對媒體揮手致意。法新社

美國國家廣播公司（NBC）報導，總統川普29日說，財長貝森特告訴他，和中國大陸在瑞典斯德哥爾摩的談判「非常好」（very good）。川普還說，自己認為在今年結束前將和中國國家主席習近平會面，但他未對此多做詳述。

川普29日結束為期5天的英國蘇格蘭行，對媒體提到貝森特等美國談判代表從瑞典返美後，將對他進行簡報。

美中5月在瑞士日內瓦舉行的會談中達成協議，同意大幅調降對對方商品徵的關稅、為期90天，即美中貿易戰休兵至8月12日。

也參與這次美中談判的美國貿易代表葛里爾29日說，將美國目前對中國的關稅暫停延長，當然是（雙方）討論中的1件事，但他與貝森特將把此事帶回華府，川普會定奪這是不是他想做的事。對美中貿易與是否延長休兵期，貝森特同日也對美媒CNBC說，這會由川普決定。

貝森特等美國高官自28至29日在斯德哥爾摩與中國官員舉行第3輪高階會談。中國國務院副總理何立峰27至30日赴瑞典和美方舉行經貿會談。

中國官媒新華社29日報導，斯德哥爾摩是繼5月在瑞士日內瓦和6月在英國倫敦後，美中在3個月內舉行的第3場經貿會談。這樣的節奏印證，雙方朝著透過對話協商解決經貿問題的正確方向穩步前行。

關稅 川普

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