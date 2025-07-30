美中第三輪經貿會談結束 雙方貿易「休戰」再展期90天

中美第三輪經貿會談結束，據新華社報導，根據會談共識，雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部分以及中方反制措施再展期90天。

當地時間7月28日至29日，中美經貿中方牽頭人、大陸國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特及貿易代表格里爾在瑞典斯德哥爾摩舉行中美經貿會談。

報導指出，雙方就中美經貿關係、宏觀經濟政策等雙方共同關心的經貿議題開展了坦誠、深入、富有建設性的交流，回顧並肯定了中美日內瓦經貿會談共識和倫敦框架落實情況。據會談共識，雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部分以及中方反制措施如期展期90天。

據路透社，貝森特就雙方會談表示，仍有一些技術細節需要解決，美國總統川普將最終決定是否延長8月12日的最後期限。他還稱，雙方談判未有涉及Tiktok。

新華社報導指出，何立峰表示，中美雙方經貿團隊要以兩國元首6月5日通話重要共識為指引，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，尊重各自關切，進一步鞏固共識，加深互信。下一步，雙方應繼續按照兩國元首通話重要共識，充分發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，進一步深化對話磋商，不斷爭取更多雙贏結果。

新華社報導指出，美方表示，穩定的美中經貿關係對兩國乃至全球經濟具有重要意義，願與中方一道，繼續通過美中經貿磋商機制協商解決經貿領域分歧，推動取得更多磋商成果，進一步穩定美中經貿關係。