美中延長對等關稅寬限期？ 美財長：川普將做最後決定

美中近日在瑞典展開第3輪高層會談，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼指出，中美之間已達成共識，將展延對等關稅，不過美國財政部長貝森特（Scott Bessent）29日說，美國還沒有同意，預計川普會在30日做出決定。

美中關稅戰於5月中旬休戰，雙方在日內瓦同意90天寬限期，即將於8月12日到期；美國談判代表本周與中方代表在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）展開第3輪高層會談，預料將延長寬限期限。

針對中方指出，中美已經達成共識，貝森特表示，美國尚未同意延期，指美方不會做出任何決定直到他們向川普報告；貝森特說，他們將在30日與川普在白宮橢圓辦公室（Oval Office）討論美中談判的結果，川普將拍板決定是否延長寬限期。