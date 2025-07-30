貿易協議的代價黑白分明 美商務部長：就是要完全開放市場

美國對等關稅的寬限期即將於8月1日到期，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）29日表示，現在與美國達成貿易協議的代價很清楚，必須要完全開放市場。

美國近日陸續和日本、歐盟等達成貿易協議，但談判多時的南韓、印度和台灣等國都尚未達成協議，盧特尼克29日接受CNBC訪問時表示，很多國家在市場開放上，只給出「還好」的條件，可能是開放30%或50%。

盧特尼克說，不過美國總統川普希望市場完全開放，其他國家因此把條件提高到75%市場開放，但川普還是不滿意；盧特尼克說，現在與美國達成協議的代價黑白分明，就是要完全開放市場，總統希望確保美國的產品能夠出口到其他國家。

盧特尼克指出，美國現在確實收到很多協議提案，但川普也明白，他可以選擇不談判，直接決定對等關稅稅率。

至於美國會不會與印度達成貿易協議，盧特尼克說，印度已經做出提案，將由川普做決定；盧特尼克並表示，有些國家選擇上談判桌的時間太慢，不如川普所期待的速度。

盧特尼克說，美中的情況比較特殊，美國有專門與中國談判的團隊，至於其他國家，8月1日就是決定對等關稅的日期。