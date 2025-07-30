中美瑞典會談結束 陸官員：雙方推動暫停對等關稅與反制措施展期

美國與中國大陸在瑞典斯德哥爾摩的經貿磋商結束，當地時間29日下午，大陸方面官員指出，「雙方將繼續推動美方已暫停的對等關稅24%以及中方反制措施繼續如期展期」。

此前大陸商務部宣布，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理何立峰將於7月27日至30日赴瑞典與美方舉行經貿會談。雙方將按照兩國元首6月5日通話重要共識，發揮好中美經貿磋商機制作用，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，繼續就彼此關心的經貿問題開展磋商。

當地時間29日下午（台北時間29日晚間11點40分左右），出面會見媒體記者的大陸商務部貿易談判代表李成鋼表示，「大家在這繼續關注中美經貿磋商花了很長時間，大家辛苦了，今天我首先要繼續感謝東道主瑞典熱情接待中方經貿代表團，並且為中美在斯德哥爾摩的磋商提供的便利、給予的支持，對此表示感謝」。

他說，在過去的一天半時間裡面，中美雙方經貿團隊根據兩國元首6月5號通話共識，繼續發揮中美經貿磋商機制的作用，就彼此關注的重大議題進行了深入、坦承、建設性的交流。

李成鋼並指，雙方充分認識到維護一個穩定健康的中美經貿關係的重要性。雙方就彼此的宏觀經濟進行了全面、深入的交流，雙方回顧了日內瓦、倫敦共識的落實情況並給予了充分肯定，當然雙方也就彼此重要經貿關切進行了坦誠溝通。

他宣布，根據雙方的共識，雙方將繼續推動美方已暫停的對等關稅24%以及中方反制措施繼續如期展期，中美雙方經貿團隊將繼續保持溝通，就經貿議題及時交流，繼續推動雙邊經貿關係穩定健康發展。

隨後他直接離去，並未接受提問。

美國總統川普發動全球關稅戰後，大陸反應最為強硬，何立峰曾於5月初、6月初分別率團與美方在瑞士日內瓦、英國倫敦舉行過兩次談判，如今是第三次。前兩次會談後，雙方同意降低一定的稅率，並分別鬆綁稀土與晶片等出口管制。

根據5月12日發布的日內瓦經貿會談聯合聲明，美國將修改2025年4月2日第14257號行政令中規定的對中國大陸商品（包括香港和澳門商品）加徵的對等關稅，其中，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留按該行政令的規定對這些商品加徵剩餘10%的關稅；同時取消根據2025年4月8日第14259號行政令和2025年4月9日第14266號行政令對這些商品的加徵關稅。

中國大陸則將相應修改稅委會公告2025年第4號規定的對美國商品加徵的對等關稅，其中，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘10%的關稅，並取消根據稅委會公告2025年第5號和第6號對這些商品的加徵關稅；同時採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施。