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川普：未尋求與習峰會 習已邀請

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普在社群發文寫道：「有假新聞報導我正在『尋求』與中國國家主席習近平舉行『高峰會』，這是不正確的，我並未尋求任何事！」歐新社
美國總統川普在社群發文寫道：「有假新聞報導我正在『尋求』與中國國家主席習近平舉行『高峰會』，這是不正確的，我並未尋求任何事！」歐新社

美國總統川普廿九日在社群媒體發文表示，他並不尋求與中國大陸國家主席習近平舉行峰會，但或許會應習近平之邀訪中；川普說對方已發出邀請。

川普在社群發文寫道：「有假新聞報導我正在『尋求』與中國國家主席習近平舉行『高峰會』，這是不正確的，我並未尋求任何事！」

川普也說：「我或許會前往中國，但那只會是在習主席邀請的情況下，而現在他已經發出了邀請。否則，我沒有興趣！感謝大家關注此事。」

知情人士先前說，川普和習近平的幕僚已在討論，可能於川普今年稍晚出訪亞洲期間促成兩位領袖會面。

這將成為川普二度入主白宮以來兩人首度會面。

知情人士表示，會面計畫尚未定案，但雙方在進行討論，包括可能讓川普於南韓舉行亞太經合會峰會前後順道訪問中國，或於十月卅日至十一月一日峰會期間舉行場邊會議。

美中第三輪貿易談判廿八日、廿九日在瑞典首都斯德哥爾摩舉行，這場談判可能為川習秋季峰會打下基礎。

美國貿易代表葛里爾對ＣＮＢＣ表示，美中雙方已討論兩國領袖近期內會晤，但不清楚確切日期。

在瑞典與中國進行貿易談判的葛里爾表示，兩國領袖會晤符合雙方利益，他們關係不錯，穩定溝通，幕僚們已討論兩人在近期內會晤，這也是協商議題之一。

關稅 川普

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