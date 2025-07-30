歐擬買美400億美元AI晶片

歐盟執委會29日在聲明中表示，歐盟擬向美國採購價值400億美元AI晶片，這是雙方貿易協定的一部分。

執委會發言人表示，歐盟有信心，貿易協議將能得到成員國、企業及公民的支持；並說，歐盟已傳達歐企「真誠的意願」，計劃採購並投資美國能源。

歐盟執委會主席范德賴恩與美國總統川普28日達成貿易協議，美國對歐盟產品加徵15%的單一關稅，將於8月1日生效。

多家歐洲企業已表達，有意願在2029年前，在目前的2.4兆歐元投資金額外，針對多項美國產業再投資至少5,500億歐元。

美歐在商品及服務上的貿易額，在過去十年間成長一倍，到2024年已超過1.6兆歐元，包含8,670億歐元的商品交易及8,170億歐元的服務交易，跨大西洋的每日貿易總額超過42億歐元。