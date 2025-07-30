南韓追到蘇格蘭 提「讓美造船業再次偉大」

韓聯社報導，南韓致力在八月一日對等關稅實施大限前與美國達成貿易協議。南韓談判官員追到蘇格蘭，與陪同美國總統川普出訪的美國商務部長盧特尼克談判，南韓三星集團會長李在鎔也前往美國討論擴大半導體投資。

盧特尼克證實，南韓產業通商資源部長金正官與通商交涉本部長呂翰九廿五日結束在美國的磋商後，轉赴蘇格蘭，繼續最後階段協商。

美國總統川普廿五日至廿九日訪問蘇格蘭，盧特尼克與財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾陪同出訪。貝森特廿八日在瑞典斯德哥爾摩與中國大陸國務院副總理何立峰展開磋商。金正官和呂翰九決定配合美方日程，轉往蘇格蘭，繼續與美方談判。

盧特尼克對福斯新聞說：「南韓官員飛到蘇格蘭，與我和葛里爾大使在晚餐後會面。我的意思是，想想看，他們到底有多想促成這項協議。」

為尋求突破，韓方提出一項名為「讓美國造船業再次偉大」的大型投資倡議，回應川普政府希望重振美國造船業，對抗中國大陸壓倒性造船能力的訴求。

南韓企畫財政部長具潤哲預計於卅一日在華府與貝森特會談，外交部長趙顯則計畫訪美會晤國務卿魯比歐。

三星集團會長李在鎔也前往美國，協助南韓和美國的貿易談判。

南韓中央日報報導，李在鎔廿九日下午前往美國，他預料將提議擴大半導體投資，並提出在先進人工智慧（ＡＩ）晶片科技的合作，作為韓方協商策略的一環。