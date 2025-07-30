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美232條款調查 經部：半導體課稅 成熟製程影響大

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

美國今年四月以國安名義發起二三二條款調查，日前預告兩周內公布調查結果，外界關切台灣的半導體產品會被課徵多少稅率。經濟部產業發展署長邱求慧昨天表示，台廠在先進製程方面具有競爭力，美國廠商若短時間內無法找到其他替代台廠的廠商，最終增加的成本就要由客戶吸收。他強調，台美是產夥伴關係，若稅率訂得好，雙方都能互利。

美國二三二調查範圍包括半導體及其相關製品、藥品、礦物等，其中資通訊與半導體為台廠出口主力產品。

邱求慧出席ＡＩ新秀計畫聯合開訓記者會時表示，台灣半導體多是輸往其他國家加工組裝成終端產品，再運往美國，台灣半導體直接輸美比重約僅百分之四，若直接以半導體本身來課稅，對台灣產業影響不大，但目前並不清楚美國是否將終端產品納入計算，要看美國海關實務作業。

邱求慧說，二三二調查的稅率尚未公布，等公布之後再做影響估，但整體而言，若半導體課稅對象偏向成熟製程，影響可能就會比較大，但若偏向先進製程，「台灣在全世界算是沒有什麼可以取代的公司」，課稅對象若是先進製程，則台灣廠商仍具競爭力。

邱求慧說，美國廠商短時間內若無法找到替代台灣廠商的供應商，那客戶就只能吸收因關稅而增加的成本，「希望他們在調查時，能考慮到我們跟美國是夥伴關係，希望訂出一個合理的稅率，稅率訂得好的話，對台美雙方都是互利的」。

關稅 川普 半導體 經濟部

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