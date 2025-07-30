美日貿易協議 日將永保晶片、藥品最低稅率

日經亞洲廿九日報導，美國與日本七月廿三日達成貿易協議，但雙方並未擬定書面文件，白宮尚未發布降低對日關稅行政命令，部分細節解讀有所出入。美國財政部長貝森特說，將每三個月追蹤日本落實協議的進度，否則可能再次提高關稅；對此日本也正擬定監督框架執行成果。

根據這項協議，美國對包括汽車在內的日本商品關稅降至百分之十五，日本將投資美國五千五百億美元。

日本希望八月一日前讓新的對等關稅生效，盡快實施較低汽車關稅。不過，美方尚未就任何一項設定實施日期。日本經濟再生大臣赤澤亮正說，政府竭力促使白宮「盡快簽發降低關稅的行政命令」。

由於美國同時與多個主要貿易夥伴進行談判，日本已表明雙方不會共同起草書面協議。東京似乎也考量汽車業衝擊，傾向更快達成協議，而非耗時擬定文件。

赤澤亮正說，美日協議還保證日本將永遠獲得最低晶片與藥品關稅稅率，「如果第三國與美國就晶片和藥品達成較低稅率協議，這些較低稅率將適用於日本」。

美國財長貝森特日前表示，美國將每個季度追蹤日本落實協議進度，如果川普不滿意，「關稅就回彈至百分之廿五」。

日經亞洲引述參與談判的日本政府消息人士指出，雙方達成的協議並未納入這類條款。赤澤表示，「我們將在對等基礎上監督彼此的進展。我不認為目前有任何出人意料的情況發生」。

至於川普稱日本將投資美國五千五百億美元，可能與日方解讀有所落差，日本稱這筆款項涵蓋投資、貸款與國有金融機構提供貸款擔保，並非純粹的財政支出。