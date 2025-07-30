第3輪關稅談判 美中貿易休戰可望延長90天

美中在斯德哥爾摩展開關稅談判，由中國國務院副總理何立峰與美國財長貝森特分別率領雙方代表團；美國商務部長盧特尼克表示，雙方貿易戰休戰延長九十天是可能的會談結果。美國貿易代表葛里爾說，這次談判會確認關鍵稀土流通。

首日協商從廿八日下午一直談到晚上近八時，討論美國以未妥善管制芬太尼出口為由對中國加徵的百分之廿關稅，以及中國進口受制裁的俄羅斯和伊朗石油等問題。兩國官員離開會場時均未向媒體吐露消息，並已在廿九日上午繼續會談。

中國大陸外交部發言人郭嘉昆說，中美在瑞典舉行的經貿會談還在進行中，未進一步說明會談情況。大陸官媒新華社則稱，這是中美雙方繼今年五月在瑞士日內瓦、六月在英國倫敦後，在三個月內舉行的第三場經貿會談，這節奏印證雙方朝著通過對話協商解決經貿問題的正確方向前行。

盧特尼克廿八日接受福斯新聞採訪，被問到美中貿易休戰可能延長三個月的消息時表示，「這是個可能結果嗎？當然，看起來是這樣，但讓我們等待川普總統做決定」。

在先前兩輪談判中，美中同意相互削減報復性關稅，放寬部分科技產品與稀土礦物出口管制。不過，當時的協議即將在八月十二日到期，促使雙方展開新一輪協商以延長這段休戰期。

在瑞典與中方談判的美國貿易代表葛里爾廿八日對ＣＮＢＣ說，美中談判總是友善且具建設性，雙方實際協商，態度正面，希望向前推進，這是好的跡象。他指出，不期待談判有任何重大突破，而是持續觀察檢視雙方已達成協議的執行狀況，並確認關鍵稀有礦產持續輸出，設定提升及平衡雙方貿易的基礎。

另一方面，各界關心距離美國八月一日關稅生效大限只剩下幾天，但仍有許多國家尚未與美國達成貿易協議。川普廿八日表示，他正考慮對尚未達成協議的國家實施百分之十五至百分之廿關稅。

盧特尼克表示，儘管距離期限只剩幾天，川普仍在評估各項可能協議，「他將決定關稅稅率，以及這些國家要開放市場到什麼程度」。

盧特尼克說，「我們本周就是要做這件事。他會考慮一些協議，但基本上他會為所有國家設定關稅稅率，並在本周內完成」。