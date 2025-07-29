中美瑞典會談 陸官媒：朝協商解決問題方向前行

中美貿易談判自28日起在瑞典斯德哥爾摩展開新一輪磋商，新華社29日指出，這是繼今年5月在瑞士日內瓦、6月在英國倫敦之後，中美雙方在3個月內舉行的第3場經貿會談，這樣的節奏印證雙方朝著通過對話協商解決經貿問題的正確方向穩步前行。

新華社29日下午發出「記者手記」表示，自5月以來，為落實兩國元首通話共識，中美透過日內瓦與倫敦經貿會談，就解決畸高關稅等問題達成共識，有效推動中美經貿緊張局勢降溫。維護中美對話勢頭，讓中美經貿關係穩下來，好起來，有利於中美、有利於世界。

文章引述瑞典中國貿易委員會主席佩爾松說法表示，「貿易戰沒有贏家。」對於眾多深耕中美市場的瑞典企業而言，中美之間保持溝通、避免衝突至關重要。期待新一輪中美經貿會談取得正面進展，「只要有助於降低貿易壁壘、避免衝突升級，都是受歡迎的正面訊號」。芬蘭國家廣播公司評論，繼日內瓦、倫敦後，中美在瑞典舉行經貿會談，顯示雙方繼續相向而行，努力維持貿易對話管道開放，這將對世界貿易局勢產生積極作用。

文章接著指，實踐表明，在兩國元首通話共識引領下，中美通過平等對話協商，能夠妥善管控矛盾，推動解決分歧，實現互利共贏。隨著會談逐漸進入「深水區」，中美經貿磋商的議題會更深入，難度也在加大，需要雙方通過坦誠交流，進一步增進共識、減少誤解、加強合作。

文章強調，中美經貿關係的本質是互利共贏。從日內瓦到倫敦再到斯德哥爾摩，維護來之不易的對話合作勢頭，需要雙方持續相向而行，將兩國元首重要共識轉化為具體政策和行動，為中美經貿關係進一步企穩不斷注入積極因素。