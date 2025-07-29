南韓三星李在鎔啟程赴美 預料提議增加半導體投資

韓聯社29日引述幾名消息人士報導，南韓三星集團會長李在鎔已啟程前往美國，此舉似乎是要支持南韓和美國進行中的貿易談判。

美國總統川普7日已公布，8月1日起將對南韓輸美商品課25%對等關稅。

南韓國務副總理兼企畫財政部長具潤哲等南韓高官已正聚集到華府，希望在新關稅期限前與美國對口官員進行最後協商。

南韓中央日報29日報導，李在鎔在當天約下午3時50分（台灣時間下午2時50分）抵達首爾金浦機場並前往美國，他預料將提議擴大半導體投資，並提議在先進人工智慧（AI）晶片科技的合作，作為韓方協商策略的一環。

南韓最高法院17日才維持對李在鎔無罪的判決，確認他未涉及2015年一項價值80億美元合併案中的會計詐欺與操縱股價行為。中央日報說，李在鎔這次赴美是他在前述判決獲判無罪以來，首次公開活動。

特斯拉執行長馬斯克28日才宣布，已簽署一項價值165億美元協議，以向三星電子採購晶片。馬斯克在社群媒體X發文說，「三星電子在美國德州新建的巨型晶圓廠將專門生產特斯拉下一代AI6晶片。這項計畫的戰略重要性不容小覷」。