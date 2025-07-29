中美經貿談判之際 美企高層訪陸釋出對話意願

在中美兩國於瑞典舉行新一輪經貿會談之際，傳出數名美國企業高層本周將訪問中國大陸。陸媒披露，中國民航局局長宋志勇已於28日會見波音全球集團總裁尼爾森（Brendan Nelson），顯示美國經貿代表團部分成員似乎已抵達北京。對於美國商界代表接連到訪，環球時報社評指出，這顯示美國工商界認為「合作已非選項，而是必需」，除了與中合作美方「別無選擇」。

《南華早報》與路透日前引述消息人士稱，由美中貿易全國委員會（USCBC）組織的美企高層代表團本周將訪問中國，時間正值中美在瑞典進行新一輪經貿談判之際。據悉，代表團由FedEx執行長、USCBC董事會主席蘇睿仕（Rajesh Subramaniam）率隊，波音公司等美企高層亦在列，預料將與中方高層會晤，重啟商業對話。

雖然成員名單未獲證實，但中國民航報透露，中國民航局局長宋志勇28日會見波音全球集團總裁尼爾森（Brendan Nelson）。據了解，波音此行將重點洽談飛機訂單與業務重啟機會。環球時報指出，波音在中國已有深厚合作基礎，近年卻因美方關稅政策造成交付延誤。中方希望美企能在穩定政策預期下恢復正常貿易。

值得注意的是，此一美國經貿代表團的訪陸行，正值中美貿易談判同步進行之際。據大陸商務部消息，大陸國務院副總理何立峰自7月27日至30日赴瑞典與美方進行第三輪經貿磋商，討論內容涵蓋延長即將於8月12日到期的關稅休戰、稀土出口、TikTok在美營運模式與大陸市場準入等議題。

環球時報援引消息人士指，波音此次訪華代表團將重點商談飛機訂單與商業重啟機會。早在2017年，波音曾隨時任美國總統川普訪華期間，與陸企簽署高達370億美元、涵蓋300架飛機的訂單。然而，近年來美方對中方揮舞關稅大棒，導致相關交付多次中斷。

根據USCBC最新調查，逾八成美企表示若失去中國市場，將無法維持全球競爭力。譚森曾直言，中美研發與產業鏈已高度整合，「若不利用中國創新，一家公司就無法在全球競爭」，合作「是沒有選擇的選擇」，「關稅對美國造成的痛苦肯定比對中國更大」。

環球時報社評指，在中美經貿關係仍具諸多不確定性的背景下，美國商界代表自發前往大陸，反映出業界的集體選擇，美國工商界傳遞的訊息再明確不過。中美經貿合作是互利共贏的，任何試圖割裂兩國經濟聯繫的做法都違反經濟法則。社評強調，中美經貿合作並非「誰壓誰」的零和博弈，而是基於結構互補、市場需求與供應鏈穩定性的自然結果。

社評再指，美國商界代表不斷訪華，既體現對中美經貿合作前景的信心，也是對華盛頓「一些人」既想遏制大陸、又不願傷及自身的矛盾心理的某種回應。對美國而言，這應成為一個契機，應減少基於零和心態的博弈式設定，更聚焦於如何實現雙贏與多贏。美方應認識到美國人民和企業的實際利益所在，與中方相向而行。