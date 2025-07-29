從華府、紐約再追到蘇格蘭 南韓貿易談判代表最後衝刺盼達陣

韓聯社報導，南韓正努力在8月1日對等關稅實施日期，與美國達成貿易協議。產業通商資源部長金正官與通商交涉本部長呂翰九結束24日至25日在美國的磋商後，轉赴蘇格蘭，繼續最後階段的協商。美國商務部長盧特尼克證實此事。

美國總統川普25日至29日訪問蘇格蘭，盧特尼克與財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾陪同出訪。貝森特28日在瑞典斯德哥爾摩，與中國大陸國務院副總理何立峰展開磋商。金正官和呂翰九決定配合美方日程，轉往蘇格蘭，繼續與美方團隊談判。

盧特尼克接受福斯新聞專訪時，回應主持人提問，南韓是否對已與美方達成協議的日本感到「嫉妒」，以及美韓談判是否「正在進行」時，證實了此事。他說：「嗯，南韓官員飛到蘇格蘭，與我和葛里爾大使在晚餐後會面。我的意思是，想想看，他們到底有多想促成這項協議。」

盧特尼克表示，川普在與貿易夥伴的談判中「掌握主導權」，「他完成了這些大型協議，手上確實握著所有籌碼。就像他說的，他會決定關稅稅率，這些國家要開放多少市場，以及最終稅率是多少，這就是我們本周要做的事情。」

被問及是否還會有其他協議會在談判截止前達陣，盧特尼克說「有可能」，但沒有進一步說明細節。他表示：「我的意思是，一切都已經安排好了。照我說的，我的工作就是為總統鋪好桌面，由他來決定怎麼做。」

韓聯社報導，金正官與呂翰九24日在華府與盧特尼克會談，隔日在紐約續談，然後飛往蘇格蘭。為尋求突破，韓方提出一項名為「讓美國造船業再次偉大」（Make American Shipbuilding Great Again）的大型投資倡議，回應川普政府希望重振美國造船業，對抗中國大陸壓倒性造船能力的訴求。

南韓企畫財政部長具潤哲預計於31日在華府與貝森特舉行會談，外交部長趙顯則計畫訪美會晤國務卿魯比歐。