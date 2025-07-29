快訊

726完封普發1萬發酵？王義川評「台中人非常在乎錢」 網全炸鍋

iPhone 17 Pro野外實機照曝光！還有保全狂擋手機這一處真實性更高

嘉義市南部縣市唯一上班課...昨晚被罵爆今封神 黃敏惠回應了

從華府、紐約再追到蘇格蘭 南韓貿易談判代表最後衝刺盼達陣

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓產業通商資源部提供的新聞照片可見，南韓產業通商資源部長金正官（中）24日在美國華府與美國商務部長盧特尼克（左）會晤時合影。歐新社
南韓產業通商資源部提供的新聞照片可見，南韓產業通商資源部長金正官（中）24日在美國華府與美國商務部長盧特尼克（左）會晤時合影。歐新社

韓聯社報導，南韓正努力在8月1日對等關稅實施日期，與美國達成貿易協議。產業通商資源部長金正官與通商交涉本部長呂翰九結束24日至25日在美國的磋商後，轉赴蘇格蘭，繼續最後階段的協商。美國商務部長盧特尼克證實此事。

美國總統川普25日至29日訪問蘇格蘭，盧特尼克與財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾陪同出訪。貝森特28日在瑞典斯德哥爾摩，與中國大陸國務院副總理何立峰展開磋商。金正官和呂翰九決定配合美方日程，轉往蘇格蘭，繼續與美方團隊談判。

盧特尼克接受福斯新聞專訪時，回應主持人提問，南韓是否對已與美方達成協議的日本感到「嫉妒」，以及美韓談判是否「正在進行」時，證實了此事。他說：「嗯，南韓官員飛到蘇格蘭，與我和葛里爾大使在晚餐後會面。我的意思是，想想看，他們到底有多想促成這項協議。」

盧特尼克表示，川普在與貿易夥伴的談判中「掌握主導權」，「他完成了這些大型協議，手上確實握著所有籌碼。就像他說的，他會決定關稅稅率，這些國家要開放多少市場，以及最終稅率是多少，這就是我們本周要做的事情。」

被問及是否還會有其他協議會在談判截止前達陣，盧特尼克說「有可能」，但沒有進一步說明細節。他表示：「我的意思是，一切都已經安排好了。照我說的，我的工作就是為總統鋪好桌面，由他來決定怎麼做。」

韓聯社報導，金正官與呂翰九24日在華府與盧特尼克會談，隔日在紐約續談，然後飛往蘇格蘭。為尋求突破，韓方提出一項名為「讓美國造船業再次偉大」（Make American Shipbuilding Great Again）的大型投資倡議，回應川普政府希望重振美國造船業，對抗中國大陸壓倒性造船能力的訴求。

南韓企畫財政部長具潤哲預計於31日在華府與貝森特舉行會談，外交部長趙顯則計畫訪美會晤國務卿魯比歐。

關稅 川普

延伸閱讀

美暗示上調半導體關稅 國安調查結果兩周內公布

美暫緩管制先進晶片銷陸

作為關稅談判籌碼 韓：讓美國造船再次偉大

NBA／名字念法被尼克隊友「玩壞」 法國坦克：叫我Yabu就好

相關新聞

美日關稅何時上路？日媒曝光協議內幕 白宮放話每3個月檢查進度

日經亞洲29日報導，美國與日本7月23日達成初步貿易協議，但雙方並未擬定書面文件，白宮尚未發布降低對日關稅行政命令，部分...

美中延長貿易休戰90天有譜？盧特尼克說有可能、待川普決定

美國商務部長盧特尼克表示，隨著美中兩國正在瑞典斯德哥爾摩進行會談，美國與中國大陸的貿易休戰延長90天是個可能的會談結果。...

美歐敲定15%關稅協議 川普：未達協議國家稅率15%到20%

美國總統川普廿七日宣布，已與歐盟達成協議，多數歐盟輸美產品將課徵百分之十五關稅，比他之前威脅的百分之卅砍半，歐盟同意購買...

歐盟缺壓制川普籌碼 吞下15%關稅

美歐已敲定貿易協議，條件包括美國將對多數歐盟產品課徵百分之十五關稅，歐盟承諾加碼六千億美元投資美國等。路透分析，歐盟最終發現自己欠缺足以壓制川普的籌碼，只能接受一份勉強可以吞下的協議。

川普警告：半導體高關稅將上路 台廠首當其衝

美國總統川普政府正加快推進對半導體進口的國安調查，美國商務部長盧特尼克廿七日表示，相關結果將在兩周內公布。川普也警告，新的高額關稅即將上路。此舉將衝擊全球供應鏈，美國晶片市場高度仰賴的台灣供應商將首當其衝。

美中關稅休戰 傳再延三個月…第三輪經貿會談瑞典登場

美中第三輪經貿會談昨（28）日在瑞典斯德哥爾摩登場。據香港南華早報引述消息人士稱，雙方預計將延長關稅休戰期三個月，兩國在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。