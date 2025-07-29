美日關稅何時上路？日媒曝光協議內幕 白宮放話每3個月檢查進度

日經亞洲29日報導，美國與日本7月23日達成初步貿易協議，但雙方並未擬定書面文件，白宮尚未發布降低對日關稅行政命令，部分細節解讀有所出入。美國財政部長貝森特則放話，將每3個月追蹤日本落實協議的進度，否則可能再次提高關稅；對此日本也正擬定監督框架執行成果。

美國總統川普上周發文表示，美日達成貿易協議，美國對包括汽車在內的日本商品關稅降至15%，日本將對美國投資5500億美元。

東京希望在8月1日前讓新的對等關稅生效，盡快實施較低的汽車關稅。不過，美方尚未就任何一項設定實施日期。日本經濟再生大臣赤澤亮正26日告訴日本放送協會（NHK），政府竭力促使白宮「盡快簽發降低關稅的行政命令」。

由於美國同時與多個主要貿易夥伴進行談判，日本已表明雙方不會共同起草書面協議。東京似乎也考量汽車業衝擊，傾向更快達成協議，而非耗時擬定文件。

日本首相石破茂已指示赤澤與官房長林芳正的聯合團隊，致力監督協議進展情形。

美國財長貝森特23日接受福斯新聞訪問表示，美國將每個季度定期追蹤日本落實協議的進度，如果川普對成果不滿意，「關稅就回彈至25%」。

日經亞洲引述參與談判的日本政府消息人士指出，雙方達成的協議並未納入這類條款。

根據2020年生效的美日貿易協議，當中附有雙方領袖的聯合聲明，承諾基於互信「忠實履行」協議，並確保不會採取任何違背協議或聲明精神的行動。

赤澤表示，針對上周達成的日美協議，「我們將在對等基礎上監督彼此的進展。我不認為目前有任何出人意料的情況發生」。

至於川普稱日本將對美國投資5500億美元，可能與日方解讀有所落差，東京理解的5500億美元涵蓋投資、貸款與國有金融機構提供貸款擔保。因此，這並非純粹的財政支出；若日本企業未實際投資，該金額可能無從使用。

赤澤向NHK表示，實際投資約占該總額的1%至2%。