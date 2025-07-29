快訊

傳川普拒絕賴清德過境紐約 裴洛西：危險的訊號

Windows XP藍天綠地經典照變葡萄園！網友失望「變醜了」原因曝光

高教耗材／美博士生成本高 實驗室走3人損失200萬美元

聽新聞
0:00 / 0:00

美中談了五個多小時…結束第三輪會談首日談判 未透露進展

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson，圖左）和美國財長貝森特握手致意，貝森特後方為美國貿易代表葛里爾。路透
瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson，圖左）和美國財長貝森特握手致意，貝森特後方為美國貿易代表葛里爾。路透

美中高層官員周一（28日）在瑞典斯德哥爾摩的首日談判已落幕，預定周二繼續會談。雙方這次會面目的是將關稅休戰延長，並且解決兩國貿易戰中長期存在的核心經濟爭端。

彭博資訊報導，兩國代表團在中國國務院副總理何立峰和美國財長貝森特率領下，從周一下午開始磋商，一直談到晚上近8時；路透則報導雙方商談超過五個小時，會談人員在晚上8時左右離開辦公室。

兩國官員在離開會場時均未向媒體吐露消息，預料周二上午繼續進行會談。香港「南華早報」稍早引述消息人士說法報導，美中可望將關稅停火期再延長三個月。

美國總統川普周一在蘇格蘭與英國首相施凱爾舉行記者會時談到了美中這輪會談。川普說：「我會樂見中國開放他們的國家。」在周日，川普宣布與歐盟達成協議時也曾簡短表示，「我們非常接近與中國達成協議。其實也可以說我們已經達成某種協議了，但我們要看看接下來情況如何」。

現在，中國面臨於8月12日之前與川普政府達成一項持久關稅協議的最後期限。此前雙方於5月、6月達成初步協議，暫時結束數周以來不斷升級的關稅戰和稀土礦物出口限制。如果最新一輪會談無法達成協議，全球供應鏈可能面臨新的動盪，美國對陸關稅將回升至三位數水準，基本相當於雙邊貿易禁運。

彭博報導，這次議程包括為更加重要的談判留出時間，討論與芬太尼相關的關稅以及中國進口受制裁的俄羅斯和伊朗石油等問題。

美國貿易代表葛里爾周一與貝森特一同抵達會場前接受MSNBC採訪時表示，「坦白說，我們在與歐盟、日本以及許多其他國家達成協議後，是帶著優勢來見面的」 ，「我們定期與他們會面來處理這些問題，我認為

這本身就為談判奠定了不錯的基礎」。

貝森特前幾天表示，美國將利用本周的談判研究如何實現當前關稅休戰「可能的延長」。他還說「我認為與中國的貿易情勢非常好」。

彭博報導，美中談判只要取得任何突破，都可能為川普與中國國家主席習近平的會晤奠定基礎，很有可能會在今年稍晚於南韓舉行的一場重要國際高峰會上見面。川習在6月初已通話，當時川普透露，兩人相互邀請對方到自己的國家訪問，也接受對方邀請；他會和第一夫人在某個時間點造訪中國。不過，雙方尚未敲定具體時間。

關稅 川普 美中貿易談判

延伸閱讀

「有無可能川普不敢公布台灣關稅」？遭群嗆：青鳥起床亂幻想

美國關稅將開徵 巴西總統魯拉籲川普以對話解決分歧

美歐貿易協議幕後曝光！華爾街日報：歐盟棄守零關稅底線 川普再達陣

川普喊未談協議國家關稅約15-20％…台灣穩了股市大利多？網嗆：自我感覺良好

相關新聞

美日關稅何時上路？日媒曝光協議內幕 白宮放話每3個月檢查進度

日經亞洲29日報導，美國與日本7月23日達成初步貿易協議，但雙方並未擬定書面文件，白宮尚未發布降低對日關稅行政命令，部分...

美中延長貿易休戰90天有譜？盧特尼克說有可能、待川普決定

美國商務部長盧特尼克表示，隨著美中兩國正在瑞典斯德哥爾摩進行會談，美國與中國大陸的貿易休戰延長90天是個可能的會談結果。...

美歐敲定15%關稅協議 川普：未達協議國家稅率15%到20%

美國總統川普廿七日宣布，已與歐盟達成協議，多數歐盟輸美產品將課徵百分之十五關稅，比他之前威脅的百分之卅砍半，歐盟同意購買...

歐盟缺壓制川普籌碼 吞下15%關稅

美歐已敲定貿易協議，條件包括美國將對多數歐盟產品課徵百分之十五關稅，歐盟承諾加碼六千億美元投資美國等。路透分析，歐盟最終發現自己欠缺足以壓制川普的籌碼，只能接受一份勉強可以吞下的協議。

川普警告：半導體高關稅將上路 台廠首當其衝

美國總統川普政府正加快推進對半導體進口的國安調查，美國商務部長盧特尼克廿七日表示，相關結果將在兩周內公布。川普也警告，新的高額關稅即將上路。此舉將衝擊全球供應鏈，美國晶片市場高度仰賴的台灣供應商將首當其衝。

美中關稅休戰 傳再延三個月…第三輪經貿會談瑞典登場

美中第三輪經貿會談昨（28）日在瑞典斯德哥爾摩登場。據香港南華早報引述消息人士稱，雙方預計將延長關稅休戰期三個月，兩國在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。