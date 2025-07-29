美中談了五個多小時…結束第三輪會談首日談判 未透露進展

美中高層官員周一（28日）在瑞典斯德哥爾摩的首日談判已落幕，預定周二繼續會談。雙方這次會面目的是將關稅休戰延長，並且解決兩國貿易戰中長期存在的核心經濟爭端。

彭博資訊報導，兩國代表團在中國國務院副總理何立峰和美國財長貝森特率領下，從周一下午開始磋商，一直談到晚上近8時；路透則報導雙方商談超過五個小時，會談人員在晚上8時左右離開辦公室。

兩國官員在離開會場時均未向媒體吐露消息，預料周二上午繼續進行會談。香港「南華早報」稍早引述消息人士說法報導，美中可望將關稅停火期再延長三個月。

美國總統川普周一在蘇格蘭與英國首相施凱爾舉行記者會時談到了美中這輪會談。川普說：「我會樂見中國開放他們的國家。」在周日，川普宣布與歐盟達成協議時也曾簡短表示，「我們非常接近與中國達成協議。其實也可以說我們已經達成某種協議了，但我們要看看接下來情況如何」。

現在，中國面臨於8月12日之前與川普政府達成一項持久關稅協議的最後期限。此前雙方於5月、6月達成初步協議，暫時結束數周以來不斷升級的關稅戰和稀土礦物出口限制。如果最新一輪會談無法達成協議，全球供應鏈可能面臨新的動盪，美國對陸關稅將回升至三位數水準，基本相當於雙邊貿易禁運。

彭博報導，這次議程包括為更加重要的談判留出時間，討論與芬太尼相關的關稅以及中國進口受制裁的俄羅斯和伊朗石油等問題。

美國貿易代表葛里爾周一與貝森特一同抵達會場前接受MSNBC採訪時表示，「坦白說，我們在與歐盟、日本以及許多其他國家達成協議後，是帶著優勢來見面的」 ，「我們定期與他們會面來處理這些問題，我認為

這本身就為談判奠定了不錯的基礎」。

貝森特前幾天表示，美國將利用本周的談判研究如何實現當前關稅休戰「可能的延長」。他還說「我認為與中國的貿易情勢非常好」。

彭博報導，美中談判只要取得任何突破，都可能為川普與中國國家主席習近平的會晤奠定基礎，很有可能會在今年稍晚於南韓舉行的一場重要國際高峰會上見面。川習在6月初已通話，當時川普透露，兩人相互邀請對方到自己的國家訪問，也接受對方邀請；他會和第一夫人在某個時間點造訪中國。不過，雙方尚未敲定具體時間。