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美國關稅將開徵 巴西總統魯拉籲川普以對話解決分歧

中央社／ 聖保羅28日專電
巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。 法新社
巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。 法新社

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天表示，希望美國總統川普（Donald Trump）重新思考巴西的重要性，以對話方式解決分歧，而非單方面徵收關稅

巴西總統魯拉今天在里約熱內盧一家天然氣廠落成典禮致詞表示，希望美國總統思考巴西的重要性，採取文明做法，坐下來解決雙邊分歧，而不是突然、單方面的決定對巴西徵收50%關稅。

川普宣布對巴西出口到美國的產品徵收50%的關稅措施，預定8月1日生效，巴西政府指該措施違反良好商業慣例。

魯拉還強調，已要求政府團隊對巴西土壤和地下的豐富資源進行詳細調查。據他說，目前巴西僅30%潛在礦產被勘探或繪製成圖。

巴西新聞網站g1日前報導，美國對巴西關鍵礦產（稀土）極感興趣。魯拉表示，連他都還沒有掌握到巴西關鍵礦產的詳細資料，沒有理由將此珍貴礦產拱手讓人。

魯拉表示，將成立一個超級特別委員會協助調查，並確保對巴西資源勘探感興趣的企業在國家授權和監控下營運，不能隨意出售，因為這些資源屬於巴西人民。

魯拉還強調，巴西無意與國際夥伴對抗，巴西不想爭執，只想談判和協商。

巴西工業外貿發展部昨天指出，自川普宣布關稅措施以來，巴西政府一直在尋求「基於對話、沒有任何政治或意識形態汙染的談判。」

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