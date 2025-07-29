美貿易代表：美中討論川習會安排 不期待協商有突破

美國貿易代表葛里爾今天在CNBC頻道指出，美中第3輪貿易談判會確認關鍵稀土流通，但不期待出現重大突破。雙方已討論兩國領袖近期內會晤，但不清楚確切日期，這也是協商議題。

在瑞典與中國進行第3輪美中貿易談判的美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），在CNBC節目訪問表示，美國與中國談判總是友善且具建設性，這是3個月來第3度會晤，雙方實際協商，態度正面，希望向前推進，這是好的跡象。

他指出，不期待今天有任何重大突破，而是持續觀察檢視雙方已達成協議的執行狀況，並確認關鍵稀有礦產持續輸出，設定提升及平衡雙方貿易的基礎。

對於總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平會晤的安排，葛里爾強調，兩國領袖會晤符合雙方利益，他們關係不錯，穩定溝通，幕僚們已討論兩人在近期內會晤，但不清楚確切日期，這也是協商議題之一。

對於與多國仍在緊密進行中的協商，葛里爾說：「許多國家因國內狀況感到壓力，每天與貿易夥伴的經貿首長對話，許多夥伴積極撤銷關稅與貿易壁壘，但有些較不積極。」

他說：「我為川普工作，他很希望達成好的協議而非倉促行事，所以有些夥伴仍必須等待，並視他們多積極。美國不覺得有達成協議的迫切性，但希望完成協議，透過協議重塑經貿架構。」

葛里爾指出，川普常說願意提出關稅與寄出信函來達成協議，很多國家對美方的建議感到興趣，幕僚也進行評估。川普親自參與，以減少美國國債，及瞭解促進產業回流的最佳方法，是要維持原關稅或做其他安排來達成更多協議，談判隊伍不會為了達成協議感到壓力。

他強調，美國狀況良好，過去3個月試著重新安排國際經貿秩序，並確保消除系統性的貿易不平衡，美國已與歐盟、日本及其他夥伴達成協議，在協商中態度強硬。