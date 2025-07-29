美中延長貿易休戰90天有譜？盧特尼克說有可能、待川普決定

美國商務部長盧特尼克表示，隨著美中兩國正在瑞典斯德哥爾摩進行會談，美國與中國大陸的貿易休戰延長90天是個可能的會談結果。目前兩國首日的協商已經落幕，預定周二（29日）繼續磋商。

盧特尼克周一接受福斯新聞採訪，被問到有關美中雙方可能將貿易休戰延長三個月的報導時表示，「這是個可能結果嗎？當然，看起來是這樣，但讓我們等待川普總統做決定。」

此時正值美中在斯德哥爾摩展開新一輪貿易談判，是不到三個月內舉行的第三輪會談，由中國國務院副總理何立峰與美國財長貝森特分別率領雙方代表團進行磋商，首日協商從周一下午開始一直談到晚上近8時。議程包括了為更加重要的談判留出時間，討論與芬太尼相關的關稅以及中國進口受制裁的俄羅斯和伊朗石油等問題。

兩國官員在離開會場時均未向媒體吐露消息。他們預定在當地周二上午繼續會談。

在先前兩輪談判中，華盛頓與北京曾同意相互削減報復性關稅，並放寬對部分科技與稀土礦物的出口管制，緩和了在美國總統川普推動全面關稅政策下動盪不安的金融市場。不過，當時的協議即將在8月12日到期，這促使雙方展開新一輪協商，以延長這段休戰期。

另一方面，各界關心距離美國8月1日關稅生效大限只剩下幾天，但仍有許多國家尚未與美國達成貿易協議。在周一稍早，川普表示他正考慮對尚未達成協議的國家實施15%至20%的關稅。

盧特尼克表示，儘管距離期限只剩幾天，川普仍在評估各項可能的協議。

盧特尼克說：「他做過這些重大交易，現在手上握有全部籌碼。」「就像他所說的，他將決定關稅稅率，以及這些國家要開放市場到什麼程度。」

「我們本周就是要做這件事。他會考慮一些協議，當然會，但基本上他會為所有國家設定關稅稅率，並在本周內完成。」

盧特尼克也透露，南韓談判代表「飛到蘇格蘭」，要與他本人和美國貿易代表葛里爾會面。川普目前正好在蘇格蘭。

他說：「我意思是，想想他們有多麼、真的非常想要完成這筆交易。」