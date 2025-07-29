美對歐商品課15%關稅 捷克：已是現階段最佳成果

美國將對歐盟輸美商品課徵15%基準關稅，對此，捷克貿工部長弗爾切克表示，協議朝向「穩定與可預測性」，15%關稅是在當前局勢下能達成的最佳結果，貿工部也將全力協助捷克出口商在海外取得成功。

美國總統川普（Donald Trump）與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）27日會談後宣布，雙邊已達成貿易協議，將歐盟向美國輸出產品的關稅降至15%。

對此，捷克貿工部長弗爾切克（Lukáš Vlček）表示，歐盟與美國達成的貿易協議為貿易帶來關鍵的穩定與可預測性，15%關稅已是目前情勢下所能爭取到的最佳成果。

弗爾切克說：「雖然我始終相信關稅不是解決之道，畢竟這是全球最重要的貿易與投資關係。我個人更希望建立無關稅聯盟。但這項協議將為商界帶來關鍵的穩定性與可預測性。貿工部將持續全力協助捷克出口商在海外取得成功。」

捷克出口商協會副主席丹內克（Otto Daněk）同樣表示，15%關稅在當前局勢已是最佳選項，對市場是正面訊號，有助於穩定與預測貿易環境；原本的30%關稅幾乎形同禁運，15%雖不理想，但仍可承受。

丹內克補充，雖然捷克對美出口僅占出口總額2.7%，但由於德國是捷克最大貿易夥伴，且美國又是德國最大客戶，捷克間接受到影響甚鉅。目前已有5家捷克企業轉移產線至美國，這正是川普的目標之一，但對捷克來說是傷害。

根據多位經濟學者分析，這項協議將使捷克GDP成長放緩0.3至0.4個百分點，受創最重的產業為機械製造、電子電機、化工與製藥。

國際線上券商XTB首席經濟學家彼得卡（PavelPeterka）認為，這項協議雖影響成長，但避免了更高關稅的巨大風險，對捷克來說仍屬好消息，若加徵關稅，將提高捷克的通膨壓力。

捷克投資證券經紀公司Patria Finance分析師布雷斯（Jan Bureš）指出，該協議雖增添些許負擔，但對市場是一種解脫，匈牙利與斯洛伐克可能因汽車稅率較低而略微受益。

捷克投資顧問公司Cyrrus分析師佩菲勒（TomášPfeiler）則表示，此為川普的勝利，其「先嚇後退」的談判策略再次奏效。

根據捷克統計局（ČSÚ）資料，2024年捷克對美國出口年增18.8%，達到1334億克朗（約新台幣1867億元），進口額則為1295億克朗（約新台幣1812億元），較2023年成長1.6%，是7年來捷克首次對美貿易順差，其中約一半出口商品屬於機械與交通運輸設備類別。