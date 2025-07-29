美中貿易會談首日議程結束 川普：想看到中國大陸開放市場

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
中國大陸談判人員被目擊於28日晚間約8時（台灣時間29日凌晨2時）走出瑞典總理辦公室，但並未停下腳步與媒體交談。歐新社
中國大陸談判人員被目擊於28日晚間約8時（台灣時間29日凌晨2時）走出瑞典總理辦公室，但並未停下腳步與媒體交談。歐新社

美國財政部發言人28日說，美國和中國大陸當天在瑞典斯德哥爾摩舉行的貿易會談已結束，29日（周二）將繼續談判。 正造訪英國蘇格蘭的美國總統川普在和英國首相施凱爾（Keir Starmer）召開共同記者會表示，「我想看到中國開放他們的市場」。

美國談判團隊28日下午開始後不久，就抵達斯德哥爾摩市中心的瑞典政府公有建築物羅森巴德（Rosenbad）大樓，也是瑞典總理辦公室所在地。在影片的鏡頭中，也可見到率領中國談判團隊的國務院副總理何立峰。

美中談判人員被目擊於28日晚間約8時（台灣時間29日凌晨2時）走出瑞典總理辦公室，但均未停下腳步與媒體交談。

也是這次美國談判團隊成員的美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）對美媒CNBC直言，（原本就）沒預期28日會達成某種巨大突破。他還說，「我期望的是繼續監控並確認我們至今協議的落實（情形）」，確定關鍵的不可或缺（稀土）礦物正在相關各方間流通。

美國財長貝森特（Scott Bessent）日前表示，自28至29日在斯德哥爾摩與中國官員舉行第3輪高階會談。中國商務部也宣布，何立峰27至30日赴瑞典與美方舉行經貿會談。

美中5月在瑞士日內瓦舉行的會談中達成協議，同意大幅調降對對方商品徵收的關稅、為期90天，即美中貿易戰休兵至8月12日。

關稅 川普

延伸閱讀

川普擬對未簽協議國統一課全球基準關稅 稅率介於15%至20%

貿易休戰會否再次延長？美中第三輪經貿會談正於瑞典進行中

預告縮短俄國50天最後通牒 川普：對普亭非常失望

美歐協議最後關頭「被加碼」？照片曝疑川普筆跡 5000億被改6000億

相關新聞

美歐敲定15%關稅協議 川普：未達協議國家稅率15%到20%

美國總統川普廿七日宣布，已與歐盟達成協議，多數歐盟輸美產品將課徵百分之十五關稅，比他之前威脅的百分之卅砍半，歐盟同意購買...

歐盟缺壓制川普籌碼 吞下15%關稅

美歐已敲定貿易協議，條件包括美國將對多數歐盟產品課徵百分之十五關稅，歐盟承諾加碼六千億美元投資美國等。路透分析，歐盟最終發現自己欠缺足以壓制川普的籌碼，只能接受一份勉強可以吞下的協議。

川普警告：半導體高關稅將上路 台廠首當其衝

美國總統川普政府正加快推進對半導體進口的國安調查，美國商務部長盧特尼克廿七日表示，相關結果將在兩周內公布。川普也警告，新的高額關稅即將上路。此舉將衝擊全球供應鏈，美國晶片市場高度仰賴的台灣供應商將首當其衝。

美中關稅休戰 傳再延三個月…第三輪經貿會談瑞典登場

美中第三輪經貿會談昨（28）日在瑞典斯德哥爾摩登場。據香港南華早報引述消息人士稱，雙方預計將延長關稅休戰期三個月，兩國在...

美暗示上調半導體關稅 國安調查結果兩周內公布

川普政府對半導體進口的國安調查進入倒數，美國商務部長盧特尼克27日表示，相關結果將在兩周內公布。川普也警告，新的高額關稅...

歐盟對等關稅降至15% 投資美國6,000億美元、採購7,500億美元能源產品

美國總統川普27日宣布，已與歐盟達成協議，多數歐盟輸美產品將課徵15%關稅，比他之前威脅的30%砍半，歐盟也已同意採購價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。