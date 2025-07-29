歐盟缺壓制川普籌碼 吞下15%關稅

美歐已敲定貿易協議，條件包括美國將對多數歐盟產品課徵百分之十五關稅，歐盟承諾加碼六千億美元投資美國等。路透分析，歐盟最終發現自己欠缺足以壓制川普的籌碼，只能接受一份勉強可以吞下的協議。

歐洲在與美國歷經數月僵局後達成共識，儘管百分之十五關稅稅率已比川普幾天前威脅的百分之卅低得多，卻並非歐盟原先喊出的零關稅協議。這對歐盟來說不啻是一記警鐘，歐盟原本自認為經濟實力足以與美國或中國抗衡，原本期盼和美國談成「零對零」關稅協議。

這樣的關稅稅率，遠高於川普回鍋白宮前。當時歐盟和全球多數地區一樣，產品銷往美國平均關稅稅率僅約百分之一點五。德國汽車工業協會（ＶＤＡ）會長穆勒廿八日表示，根據歐盟與美國達成的新貿易協議，這對德國車廠構成「負擔」。

一名歐盟高層官員透露，「歐盟手上籌碼比不上美國，而川普政府不急著談成協議」。

這種不對等明確反映在美歐最終協議中。歐盟除了撤回對美國現有報復行動，繼續依現有條件開放美國商品進入市場，還承諾將在美國投資六千億美元。

美國總統川普和歐盟執委會主席范德賴恩就協議部分關鍵細節說法還出現落差，可見協議要全部落實仍有困難。

川普說，協議不包括藥品。范德賴恩則表示歐盟已經同意藥品適用百分之十五關稅，但她強調，「未來美國總統做出任何決定，就另當別論了」。美方官員隨後表示，美國針對藥品的「二三二條款」調查在未來三周仍會持續進行，但歐盟藥品的關稅水準將維持在百分之十五。