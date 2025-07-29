美中經貿會談登場 分析家：陸將促美「降低對台安全支持」

美聯社報導，美國與中國大陸廿八日起在斯德哥爾摩舉行經貿會談，料將維持當前關稅水準，並為美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會晤做進一步安排。分析家說，中國有可能以減少進口俄國和伊朗石油為條件，交換要求美方做出安全讓步，包含降低對台灣與菲律賓的支持。

專家指出，芬太尼關稅將是本次會談重點，預估美對中的最終關稅落在百分之十五至百分之廿。另外，這次談判也可望將八月十二日到期的關稅停火期再延長三個月。

亞洲社會政策研究所副總裁柯特勒表示：「這場會議將有助於為秋季的川習會鋪路。北京很可能會堅持先做好詳盡準備，才會同意領袖會談。」

柯特勒預期，這場會談重點將包括川習會預計公布的商業協議，還有針對「主要癥結」的初步共識，例如中國產能過剩與對製造芬太尼所需化學品管控不力的問題，雙方將力求在川習會時一併對外宣布。

美中貿易全國委員會會長譚森指出，這次會談可能是美中政府首次、真正針對結構性改革展開討論，包括美企在中國市場准入問題。企業界也將尋找關於川習峰會的蛛絲馬跡，因為真正的協議將仰賴兩國領袖親自會面。

華府智庫史汀生中心中國研究計畫主任孫韻表示，北京可能在會談中要求取消川普今年稍早針對芬太尼議題加徵的百分之廿關稅。

美聯社指出，美國希望中國減少產能，減少從俄羅斯和伊朗進口石油。對此，威爾道認為，中國可能會以此要求美方做出安全讓步，例如縮減美軍在東亞部署，或要美國降低對台灣與菲律賓的外交支持。此舉可能在華府引發政治反彈。

威爾道也預期，此次會談將以中方的購買承諾與對美投資，換取部分關稅與出口管制緩解，最終達成的將是以芬太尼為主軸的有限協議，而非全面性協議。