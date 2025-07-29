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川普警告…半導體高關稅將上路 台廠首當其衝

聯合報／ 編譯季晶晶劉忠勇／綜合報導
美國總統川普28日在蘇格蘭對記者發表談話。 （路透）
美國總統川普28日在蘇格蘭對記者發表談話。 （路透）

美國總統川普政府正加快推進對半導體進口的國安調查，美國商務部長盧特尼克廿七日表示，相關結果將在兩周內公布。川普也警告，新的高額關稅即將上路。此舉將衝擊全球供應鏈，美國晶片市場高度仰賴的台灣供應商將首當其衝。

在歐美達成貿易框架協議後，盧特尼克向記者表示，歐盟願意與美方協商廣泛貿易協議的關鍵因素之一，正是這項半導體國安調查，歐盟想「一舉解決所有問題」。

川普說，多家企業已規畫在美國投資設廠，以避免即將實施的新關稅，其中也包括來自台灣和其他地區的廠商。他稱讚歐盟執委會主席范德萊恩「以更周全的方式」化解晶片關稅爭議。

川普政府四月宣布，將依據「一九六二年貿易擴展法」第二三二條，啟動對外國藥品與半導體進口依存度的國安風險評估，調查結果可能成為課徵新關稅的法源基礎。

作為美國最大晶片供應來源，台灣近年已成為華府重點關注對象。

美國前總統拜登執政期間曾以晶片法提供數十億美元補助，吸引台積電等大廠赴美設廠，如果川普再祭關稅措施，不僅影響台商投資布局，更將重塑全球半導體供應鏈生態。

另一方面，英國金融時報廿七日報導，美國已暫緩對中國大陸實施更多科技出口管制，目的是避免干擾和北京的貿易談判，也有助促成美國總統川普在今年內和大陸國家主席習近平會面。

金融時報引述現任和前任官員指出，川普希望避免採取可能影響和習近平會面的舉動，但部分官員認為，美國出口管制受到掣肘，原因在於大陸可能以管制關鍵稀土和磁材對美出口來反制，且五月已首度出招。

晶片大廠輝達本月已表示，將恢復向中國大陸銷售Ｈ20圖形處理器，翻轉川普政府四月下令限制的禁令。

美方原本以國安理由，禁止先進ＡＩ晶片出口到中國大陸。

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