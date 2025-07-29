美歐敲定15%關稅協議 川普：未達協議國家稅率15%到20%

美國總統川普廿七日宣布，已與歐盟達成協議，多數歐盟輸美產品將課徵百分之十五關稅，比他之前威脅的百分之卅砍半，歐盟同意購買價值七千五百億美元的美國能源產品，並額外投資美國六千億美元，還將採購數千億美元的軍備。

路透報導，川普廿八日在英國蘇格蘭受訪說，美方將對未與美國達成貿易協議的國家設定關稅，該項世界性關稅稅率將落在百分之十五到百分之廿之間，「可能是這兩個數字中的一個」。

對於美中貿易談判，川普說，希望看見中國大陸對世界其他地方開放市場，「我們和中國關係很好，但中國很強硬。我們都很強硬，但我們將拭目以待」。

川普在蘇格蘭坦伯利的自家高爾夫度假村與歐盟執委會主席范德賴恩會談後宣布，美國與歐盟達成全面性貿易協議。這是川普政府透過高關稅政策重塑全球貿易以來所達成的最大規模協議，也避免美國與最大貿易夥伴爆發貿易戰。

美歐協議框架和上周的美日框架類似，汽車關稅從百分之廿五降到百分之十五，也不包含百分之五十的鋼鋁關稅。

根據協議，美國與歐盟將對所有飛機及其零組件、特定化學品、特定學名藥、半導體設備、部分農產品、天然資源與攸關國安的原物料實施零關稅政策，未來還將新增更多品項。至於酒類產品，雙方尚未敲定安排。

歐盟承諾未來三年每年向美國採購價值兩千五百億美元的液化天然氣，總額達七千五百億美元，以取代對俄羅斯的能源依賴，並將從美國進口核燃料。歐盟還將採購美國軍備，歐洲企業也承諾在川普第二任內對美國投資六千億美元，川普強調，「我認為這對雙方都有利」。

歐盟執委會主席范德賴恩表示，這項百分之十五關稅稅率也涵蓋藥品與晶片，金屬關稅則會規畫配額機制，在配額機制下的金屬關稅稅率調降。

川普說：「這是非常強力的協議，是非常龐大的協議，也是所有協議裡面最龐大的。我們看到所有歐洲國家都開始重新開放，而我認為它們之前幾乎是全面封閉。」范德賴恩也說，「在嚴苛協商後，這是個良好而龐大的協議」。

彭博社引述美國官員指出，歐盟爭取到百分之十五稅率也適用於藥品和半導體，關鍵是承諾在美國進行龐大投資。

不過，許多歐盟國家可能認為百分之十五稅率令人非常失望，因為先前歐盟多國喊出美歐相互零關稅。范德賴恩則說，「這是我們能取得的最佳結果，今天達成的協議是在不確定時期創造確定性」。

這項宣布也為過去幾周美歐貿易談判不確定性畫句點。歐盟已在籌備若未能達成協議的報復情況，歐洲議會已批准反制措施。

美歐去年的產品與服務貿易額為一點六八兆歐元（約台幣五十八兆元），歐盟對美國有貨物貿易順差，去年整體順差額約五百億歐元。

美國與歐盟的這項協議是川普政府迄今所宣布的最重要貿易協議，如果將歐盟廿七個會員國合併計算，歐盟是美國最大貿易夥伴也是美國最大外資來源，雙方每日交換價值超過五十億美元商品與服務。