川普擬對未簽協議國統一課全球基準關稅 稅率介於15%至20%

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他可能會對未與美國個別談妥貿易協議的國家統一徵收關稅，稅率介於15%至20%之間。

美國財經媒體CNBC報導，川普在蘇格蘭登拜里（Turnberry）會見英國首相施凱爾（Keir Starmer）時指出：「對全世界，我會說（關稅稅率）將落在15%到20%的範圍間…我只是想表現友善。」

川普還說：「我會說大概是在15%到20%之間，可能是這兩個數字其中一個。」

根據CNBC，這些數字較川普今年4月宣布的10%基準關稅大幅提高。

川普提及：「我們基本上將為全世界其他國家設定關稅，這就是他們若想在美國做生意所必須支付的代價，因為你不可能坐下達成200項協議。」