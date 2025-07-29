美將公布半導體232調查 晶片稅率…學者這樣看
美國將於兩周內公布半導體232調查報告，中央大學經濟系教授吳大任昨（28）日推估，稅率可能不低，研判半導體關稅可能落在25%至50%間，不過從各國經驗看來，美國總統川普仍保留協商空間，台灣可在課徵前先做準備。
經濟部昨日表示，半導體晶片直接出口美國的占比相對有限，且先進製程技術具全球領先地位，影響較小；至於成熟製程則以高附加價值的利基型產品為主，但在市場競爭下，是否會影響業者議價能力須再觀察。
去年台灣電子產品輸美比重約七成，其中顯示卡、伺服器、電腦零組件、積體電路、網路交換器、筆電等均列為232調查範圍。
經濟部表示，與國內業者及相關公協會保持密切聯繫，並將視調查後結果，提供產業必要協助與支援。
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