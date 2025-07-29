美暫緩管制先進晶片銷陸

英國金融時報（FT）報導，美國已經暫緩對中國大陸實施科技出口管制，目的是避免干擾和北京的貿易談判，也有助促成美國總統川普在今年內和大陸國家主席習近平會談。

報導引述現任和前任官員指出，負責出口管制的美國商務部工業安全局，最近幾個月接獲指示，避免對中國大陸採取強硬措施。

美中高層經濟官員28、29日在斯德哥爾摩重啟談判，討論兩國長久以來處於貿易戰核心的經濟爭端。

據報導，川普希望避免採取可能影響和習近平會面的舉動，但部分官員認為，美國在出口管制受到掣肘，原因在於中國大陸可能以管制關鍵稀土和磁鐵材料對美出口來反制，且5月已首度出招。

晶片大廠輝達（NVIDIA）本月已表示，將恢復向中國大陸銷售H20圖形處理器（GPU），翻轉川普政府4月下令限制的禁令。美方原本以國安理由禁止先進AI晶片出口中國。

但報導也指出，前白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）在內的20名安全專家和前官員，將聯名致函商務部長盧特尼克，對此表達關切。FT看到的信中寫道：「此舉是戰略上的錯誤，將危及美國在AI領域的經濟和軍事優勢。」

專家指出，H20是「能大幅加速中國先進AI實力」的晶片，在「推論」（即執行AI功能，而非訓練模型）方面的表現甚至優於遭禁售的輝達高階晶片H100，將有助於中國大陸發展自主武器系統、情報監控平台等軍事技術。