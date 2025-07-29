歐盟沒籌碼 無法壓制川普

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

美歐已敲定貿易協議，條件包括美國對多數歐盟產品課徵的關稅將「降至」15%，歐盟還承諾加碼6,000億美元投資美國等。路透分析，歐盟最終認清現實，因欠缺足以壓制川普的籌碼，只能接受一份勉強可以吞下的協議。

歐美歷經數月僵局後總算達成共識，儘管15%關稅稅率已比川普幾天前威脅的30%來得低，卻並非是歐盟曾堅持達成的零關稅協議。這對歐盟來說，不啻是一記現實的警鐘，提醒它想成為足以與美國或中國抗衡的「經濟強權」仍有一段距離。

這一場「冷水澡」格外冰冷刺骨，因為歐盟長期來自詡為出口大國、強調以規則為基礎進行貿易，理由是這樣同時有利於自身的軟實力與全球經濟。5月時，英國與美國敲定了10%稅率的協議，歐盟官員仍堅信自己可以談出更好的條件，也就是「零」關稅。

路透分析，雖然歐盟與美國談成15%的關稅協議，應可讓歐洲避免陷入衰退，但經濟可能仍將低迷。根據歐洲央行（ECB）上月預測，在兩種關稅情境下，歐元區今年經濟成長率將落在0.5%至0.9%之間，相較下，若無貿易緊張情勢，成長率可望達到超過1%。

此外，一位歐盟高層官員透露，來自歐盟出口企業的壓力促成協議落定，從芬蘭諾基亞到瑞典鋼鐵大廠SSAB，企業都急欲減少衝擊業務的不確定性。

關稅 川普

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