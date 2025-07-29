川普：很快會發函給200多國 未達協議國家課15~20%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
川普（右）28日在蘇格蘭與英相施凱爾會面時告訴記者，考慮對其他國家課徵15~20%關稅。（美聯社）
川普（右）28日在蘇格蘭與英相施凱爾會面時告訴記者，考慮對其他國家課徵15~20%關稅。（美聯社）

美國總統川普表示，他預期美國將對那些未與華府達成貿易協議的國家設定15%至20%的關稅稅率，他並表示，他很希望看到中國大陸對其他國家開放市場。

路透報導，川普28日在他蘇格蘭的高爾夫度假村與英國首相施凱爾一同受訪時表示：「我會說，那（關稅稅率）將會在15%到20%範圍內的某個地方。可能會是這兩個數字之間某個數字。」

川普先前表示，他的政府將會很快發函給200多國，通知這些國家出口到美國產品的預期關稅稅率。川普4月已對大多數實施額外10%關稅，許多其他國家將會從8月1日開始它們的關稅稅率上升。

川普說：「我們將為基本上是全球其餘地方設定關稅，以及他們要支付的（稅率），若他們要和美國做生意的話，因為你無法坐下來敲定200個協議。」

川普也說，他想要看到中國大陸對全球其他地方開放市場。他告訴記者，美中關係良好，「我們和中國有著不錯的關係，但中國（態度）強硬。是的，我們都強硬，但會看到即將要發生某件事...我樂見中國開放他們的國家」。

川普之前給予俄羅斯50天期限與烏克蘭達成停火協議，但川普28日表示，新的期限是從今天起10至12天，還說他對俄羅斯總統普丁感到失望，「我們沒有理由再等下去，因為目前我們看不到任何進展」。

川普還談到其他先前一講再講的話題，例如重申他不喜歡風電、並且再度呼籲聯準會（Fed）本周要調降利率。

川普也警告，如果伊朗政府試圖重啟上月遭美國轟炸的設施，他將下令對伊朗核設施發動新的打擊。他對記者說，「伊朗一直在發出令人不快的訊號」，「任何重啟其核計畫的努力都將被立即制止。我們消滅了他們的核潛力。他們可以重新開始。如果他們這樣做，我們將以比揮動手指還快的速度將其消滅」。

另外，美歐已敲定貿易協議，美國對多數歐盟產品課徵的關稅將「降至」15%，歐盟還承諾加碼6,000億美元投資美國等。路透分析，隨著談判推進，歐盟逐漸意識到，若全面對抗損失將更大。歐盟原先威脅要對美國報復的措施，相關商品貿易總額僅約930億歐元，遠低於其對美國的近2,000億歐元貿易順差。

關稅 川普

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